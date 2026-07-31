Poláci už mají jasno, jaká střela způsobila kráter. Pozvali si ruského velvyslance

Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu Ch-101 vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to v pátek uvedl mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Premiér Donald Tusk oznámil, že ministerstvo zahraničí si kvůli dopadu střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu nevyjádřila.
Tusk už ve čtvrtek uvedl, že objekt, který dopadl na pole nedaleko města Lublinu na východě země, byla s největší pravděpodobností ruská střela Ch-101. Vyšetřování ale podle něj pokračovalo a Varšava si chtěla být jistá typem střely i tím, kdo ji odpálil.
Podle mluvčího lublinské prokuratury, která incident vyšetřuje, zkoumání na místě nalezených fragmentů objektu i místa dopadu pokročilo a lze už „kategoricky“ prohlásit, o co se jednalo. „Máme co do činění se střelou Ch-101. Byla vyrobena ve druhém čtvrtletí roku 2026 v jednom ze závodů v Moskevské oblasti na území Ruské federace,“ řekl Kozak podle agentury PAP na dnešní tiskové konferenci.
K vyšetřování se podle Kozaka připojil odborník z Ukrajiny, který do Lublinu dorazil ve čtvrtek odpoledne. „Tento expert neměl žádné pochybnosti. Proto mohu učinit tak důrazná prohlášení,“ dodal mluvčí okresní prokuratury a poděkoval Ukrajině za rychlou reakci a pomoc při zkoumání zbraně.
„Takové střely dopadají na Ukrajinu každý den,“ doplnil Kozak s tím, že Ukrajina má s ruskými střelami větší zkušenosti než kterákoliv jiná evropská země.
Vyšetřovatelé podle serveru Rzeczpospolita na místě dopadu střely, kde zůstal kráter o průměru přibližně deseti a hloubce pěti metrů, našli řadu fragmentů zbraně včetně zbytků pohonu a elektronických součástek.
Lublinská prokuratura má v plánu k vyšetřování povolat znalce, vyslechnout svědky a zajistit záznamy, které umožní rekonstruovat dráhu letu střely. „Vzorky odebrané z půdy nám umožní určit typ výbušniny, se kterou jsme měli co do činění,“ sdělil mluvčí.
Lublin se nachází několik desítek kilometrů vzdušnou čarou od Ukrajiny, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi a v noci na čtvrtek čelila dalšímu rozsáhlému vzdušnému útoku z Ruska. Polsko přitom de facto od začátku ruské invaze do sousední země ohrožují drony či střely.
Například v listopadu 2022 dopadla během rozsáhlého ruského útoku na obec Przewodów podle polských odborníků ukrajinská protiletecká střela S-300 a zabila dva lidi. Loni v září pronikly do polského vzdušného prostoru dvě desítky ruských dronů, které byly sestřeleny nebo spadly.
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