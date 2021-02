Poláci se přestali bát uprchlíků. Přes 60 procent z nich jim chce otevřít hranice

Až 77 procent Poláků se domnívá, že jejich stát by měl solidárně pomáhat lidem, kteří utíkají ze svých vlastí před válkou nebo perzekucí. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro polskou kancelář Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), o kterém dnes informoval list Rzeczpospolita. Podle deníku ustoupil během několika let někdejší strach a obyvatelé Polska se přestali uprchlíků obávat.

"Došlo k určitému uklidnění emocí a návratu k normálu," okomentoval výsledky průzkumu politolog Slawomir Sowiński z varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského. "Uprchlíci přestali být politickým tématem, mnoho z nich s námi už žije a prostě jsme se přestali bát," dodal. Sonda veřejného mínění dále ukázala, že podle 62 procent respondentů by Polsko mělo uprchlíkům otevřít hranice. Jako důvod pro souhlas s přijímáním běženců uvádějí to, že jejich krajané by také chtěli, aby se s nimi v podobné situaci zacházelo dobře, píše Rzeczpospolita. Předchozí polské sondy veřejného mínění přitom dopadly vůči běžencům výrazně méně přívětivě. Zatímco v červnu 2018 nesouhlasilo s přijímáním uprchlíků 53 procent účastníků průzkumu společnosti IBRiS, o rok dříve uprchlíky v Polsku nechtělo více než 60 procent dotázaných, podotkla agentura PAP. Ze současného průzkumu dále vyplynulo, že 62 procent jeho účastníků nesouhlasí s názorem, že jim uprchlíci vezmou práci. Naopak podle 63 procent dotázaných mohou posílit pracovní sílu v zemi, což může být ve stárnoucí společnosti užitečné. Podle Sowińského se na veřejném mínění v Polsku v posledních letech podepsala média a politici. "Poláci jsou obecně velmi citliví. Pokud se podíváme na průzkumy před rokem 2015, tak uvidíme, že tehdy jsme také prezentovali postoj otevřenosti. V roce 2015 se objevila uprchlická krize, v médiích nám ukazovali davy útočící na Evropu a tábor Sjednocené pravice, jenž tehdy mířil k moci, z toho udělal jedno z hlavních témat volební kampaně. To vše zplodilo velký strach," uvedl Sowiński.