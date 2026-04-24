Pokus o atentát v Moskvě zastaven, hlásí FSB. Sedm zadržených, vůdce zastřelený

FSB zabránila atentátu na vedení Roskomnadzoru – mladík, který byl podle úřadů zverbovaný ukrajinskými tajnými službami, se chystal odpálit auto úředníka. 24. dubna 2026.
Ruská tajná služba FSB v pátek oznámila, že v Moskvě zmařila pokus o atentát na členy vedení telekomunikačního úřadu Roskomnadzor. Informuje o tom agentura TASS. Útok údajně připravovali lidé naverbovaní Ukrajinou. Sedm jich bylo zadrženo a jeden byl zastřelen.
Tito lidé podle FSB plánovali, že pomocí výbušného zařízení vyhodí do povětří automobil. Členové bezpečnostních složek podezřelé zadrželi v Moskvě, v Ufě, v Novosibirsku a v Jaroslavli. Všichni byli naverbováni prostřednictvím sociální sítě Telegram, uvedla FSB. Vůdce skupiny při zatýkání v Moskvě střílel a byl pak sám zastřelen.
Při domovních prohlídkách u zadržených FSB objevila výbušná zařízení, granáty, pistoli, dvě plynové pistole a také předměty s neonacistickou tematikou, symboly ukrajinských ozbrojených skupin a návod, jak vstoupit do nejmenované ukrajinské organizace, která je v Rusku zakázaná.
FSB obvinila ukrajinské tajné služby, že proti Roskomnadzoru vedou operace, jejichž cílem je "narušit ruská opatření zajišťující bezpečnost informačního prostoru, včetně blokování aplikace Telegram". Roskomnadzor má v Rusku na starosti cenzuru internetu a médií.
Mezi Rusy hojně využívanou aplikaci Telegram blokuje Roskomnadzor už několik týdnů. Tvrdí, že jde o součást boje proti podvodníkům a proti snahám zapojit Rusy do sabotáží. V uplynulých měsících obvinil Telegram, že nespolupracuje s ruskými úřady a nepřijímá dostatečná opatření proti zneužívání platformy.
Ukrajina, proti které Rusko vede přes čtyři roky útočnou válku, se k nejnovějšímu obvinění FSB nevyjádřila.