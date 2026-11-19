Americký prezident Donald Trump připustil, že USA mají informace, podle kterých Írán zvažuje použití chemických nebo biologických zbraní. Pokud by k takovému útoku na americkém území došlo, Spojené státy by podle prezidenta útočníky „vyhladily“, citovala jeho slova americká stanice CNN. Trumpa ve čtvrtek čeká jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Trump se k hrozbě vyjádřil v rozhovoru pro Fox News v čínském Šen-čenu, kde se účastní ostře sledovaného summitu APEC 2026. Reagoval na dotaz týkající se informací tajných služeb, podle nichž Írán připravuje možné nasazení tzv. špinavé bomby ve Washingtonu s cílem zasáhnout představitele jeho administrativy. Jedná se o typ výbušniny, která místo ničivé exploze zamoří oblast například radioaktivními či jinými vysoce škodlivými látkami.
„Existují náznaky, že Írán zvažuje plyny, zvažuje biologické zbraně, protože jsme mu znemožnili jadernou cestu. Víte, biologické zbraně, to není nic pěkného. Uvidíme,“ řekl Trump v rozhovoru před jednáním s dalšími nejmocnějšími muži světa. „Chovali se zle, víte, jsou to zlí lidé,“ poznamenal na konto Íránu.
„Pokud se to stane, vyhladíme je“
O tom, že Teherán vypracovává plány na útok, informovala v úterý stanice CNN. Američtí činitelé se ale nadále přou o to, zda Írán takový plán dokáže uskutečnit a zda se o to vůbec pokusí.
Na čtvrteční otázku, zda by se Američané měli obávat útoku na domácí půdě, Trump odpověděl, že nikoliv. „Ne. Podívejte, pokud se to stane, vyhladíme je,“ vzkázal ostře.
Trump zároveň odmítl, že by případné přesuny členů jeho kabinetu na vojenské základny souvisely výhradně s íránskými hrozbami. Dotaz se týkal mimo jiné ministra financí Scotta Bessenta. „No, není to jen kvůli situaci s Íránem,“ dodal.
Kritické jednání tří hlav
Trumpa ve čtvrtek čeká klíčové jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským protějškem Vladimirem Putinem. O čem budou nejmocnější muži světa mluvit při setkání vrcholných státníků v čínském Šen-čenu? To zatím není zcela jasné – a možná proto jde o mimořádně riskantní událost, na kterou svět diplomacie kouká se zatajeným dechem.
„Pro Trumpa je Ukrajina na obtíž. Nechala se napadnout, nepřijala jeho uspěchaný a kompromisní mír a stále prohrává,“ podotýká analýza. Ambice dalších státníků jsou navíc jasné – Putin chce co nejvíce oslabit americkou podporu Ukrajiny a Si hledá cesty, jak konečně získat Tchaj-wan, aniž by sáhl po invazi jako jeho ruský protějšek.
„Nebezpečí navíc spočívá v Trumpově touze být líbivý mocným autoritářům, v tom, co se dohodne v soukromí, a v tom, jak to posílí Putinovu sebedůvěru a Siho vnímání Trumpova duševního stavu. Putin tím dostal svůj moment na světové scéně zadarmo. Na jeden den tak může Rusko představovat jako globální supervelmoc, jakou kdysi bylo, nikoli jako zemi, kterou se brutálně a s obtížemi snaží znovu stát ve světle táhlé války,“ uvedla analýza CNN.
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