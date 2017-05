Pokud podniknete pozitivní kroky, pustíme vás na leteckou základnu, vzkazuje Ankara Německu

před 1 minutou

Turecko stále brání přístupu německých poslanců na tureckou leteckou základnu Inçirlik. To se však může změnit, pokud Berlín podnikne "pozitivní kroky", vzkázal Německu turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Turci poslancům odepřeli vstup v polovině května po několika roztržkách mezi oběma zeměmi. "Vidíme, že Německo podporuje všechno, co je proti Turecku, (...) pokud v budoucnu podniknou pozitivní kroky, můžeme to přehodnotit," řekl ministr.

Ankara - Turecko nyní ještě nemůže povolit německým poslancům návštěvu německých vojáků rozmístěných na turecké letecké základně Inçirlik. Ankara si to však může rozmyslet, pokud Berlín podnikne "pozitivní kroky". Prohlásil to turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Turci v polovině května zakázali skupině zhruba 250 německých poslanců vstup na Inçirlik po řadě roztržek, které vedly ke zhoršení vztahů mezi spojenci z NATO Německem a Tureckem. Berlín nyní zvažuje jejich přemístění do jiné země. V úvahu připadají Jordánsko, Kuvajt či Kypr. "Vidíme, že Německo podporuje všechno, co je proti Turecku," řekl v úterý Çavuşoglu na tiskové konferenci v Ankaře. "Za těchto okolností není možné, abychom teď otvírali Inçirlik německým zákonodárcům… Pokud v budoucnu podniknou pozitivní kroky, můžeme to přehodnotit," dodal šéf turecké diplomacie. Naposledy před časem diplomatická roztržka vypukla poté, co německá města zakázala tureckým vládním politikům agitovat před dubnovým referendem o změnách ústavy na německém území. Už dříve vztahy narušila například i satirická báseň německého komika Jana Böhmermanna, který si tropil posměch z tureckého prezidenta Erdogana, nebo rezoluce německého parlamentu, která uznala masakry Arménů v Osmanské říši během první světové války za genocidu. Spory vyvolal také případ německo-tureckého novináře Denize Yücela, který je už přes 100 dní v turecké vazbě. Turecko zakázalo německým poslancům návštěvu letecké základny. Zvážíme jinou, řekla Merkelová číst článek Na tureckých základnách Inçirlik a Konya je v současnosti kromě vojáků řady dalších členských zemí Severoatlantické aliance také zhruba 270 německých vojáků. Bundeswehr se účastní mezinárodní mise, jejímž úkolem je bojovat proti radikálům z organizace Islámský stát (IS). Do přímých bojových akcích se ale Německo nezapojuje, v Turecku má monitorovací a tankovací letouny. O problému návštěv poslanců na turecké základně minulý čtvrtek na okraj summitu NATO v Bruselu jednala německá kancléřka Angela Merkelová s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Podle německých médií ale bezvýsledně.

