Pokud mě unesou, bude to poslední chyba Madurova režimu. Guaidó se vrací do Venezuely

Svolává další demonstrace proti režimu Nicoláse Madura, ale zůstává v zahraničí. Vůdce opozice a prozatímní prezident Juan Guaidó se má v pondělí vrátit zpátky do Venezuely.

Pokud to neudělá, hrozí, že řetězec událostí, který rozjel, nebezpečně zpomalí a jeho vliv v zemi zeslábne. Opozice, již sjednotil, se rozdělí. Když se do Venezuely vrátí, riskuje, že ho zatknou.

Guaidó porušil nařízení nejvyššího soudu, který mu zakázal vycestovat ze země. Před více než týdnem tajně překročil hranici s Kolumbií. Od té doby objížděl sousední země a vyjednával podporu pro své snahy vypsat svobodné volby a svrhnout Madurův režim, který kdysi bohatou Venezuelu dostal do propasti hluboké ekonomické krize.

"Může přicházet a odcházet, ale bude muset čelit spravedlnosti. A ta mu zakázala opustit zemi. Já respektuji zákony," řekl Nicolás Maduro v rozhovoru pro televizní stanici ABC na přímou otázku, zda pustí Juana Guaidóa zpátky do země.

Jenže Venezuela je v rozpadu, její obyvatelé zoufalí nedostatkem všeho a její vedení rozdělené. Pro opozici, kterou dokázal sjednotit až on, je klíčové, aby Guaidó byl ve Venezuele, ne v zahraničí.

"Myslím, že lidé jsou zmatení. Riskuje, že lidé ztratí víru v jeho projekt," myslí si María Duránová z Caracasu, kde pracuje pro místní nevládní organizaci. "Jsou tu lidé, kteří se ptají: Co se stalo?" popsala atmosféru ve venezuelské metropoli reportérům amerického deníku The New York Times.

Ale jak se Guaidó dostane domů? Maduro nechal zavřít hranice. Pokud se mu podaří vrátit se do pohraničního města Cucuta z Kolumbie stejným způsobem, jako odjel, čeká ho pak ještě dramatická cesta do Caracasu, upozorňuje americká televize CNN. Kdekoliv po cestě ho můžou zadržet policejní složky. Letět přímo do Caracasu by ale mohlo být ještě horší, letiště může jednoduše nepovolit jeho letadlu přistání.

Guaidó slibuje, že se pondělních protestů osobně zúčastní. Kdyby ho snad Madurovy jednotky našly a zadržely, poslal svým následovníkům vzkaz: "Pokud se režim odváží mě unést, bude to poslední chyba, které se dopustí."

Máme jasnou cestu a pokyny od našich podporovatelů ze zahraničí, vzkazuje Gauidó domů do Venezuely. "Jsme silnější než kdykoliv předtím," říká muž, kterému se jako prvnímu podařilo proti Madurovi sjednotit opozici.

Dokonce i Washington pohrozil Madurovi odvetou, pokud Guaidóa zatkne. Ten už má s venezuelskou vazební věznicí zkušenosti z minulosti. Podle mnohých pozorovatelů by ale Maduro jeho zatčením ještě zvýšil napětí. Gauidó si své postavení snaží pojistit silnou podporou v zahraničí.

Jenže ani Nicolás Maduro nezahálel a poslal svoji viceprezidentku Delcy Rodríguezovou do Moskvy. Rusko je jedním z mála podporovatelů Nicoláse Madura. Kreml v podstatě izolované Venezuele, která nemá ani dostatek potravin pro své obyvatele, poskytuje vysoké půjčky.

Kromě toho se Rusko zasadilo o to, že v OSN minulý týden neprošla rezoluce k uspořádání nových prezidentských voleb ve Venezuele, kterou navrhoval Washington. Rusko USA obviňuje z toho, že chystají vojenskou intervenci. Je to možnost, kterou Washington zatím nechce vyloučit. A nechce ji vyloučit ani Juan Guaidó.

