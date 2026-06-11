Pokrok s emisními povolenkami. Státy Evropské unie se shodly nejen na cenovém stropu

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlament se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země.
Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability.
Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Unijní zákonodárci se úpravou odloženého systému zabývali po podnětech některých zemí včetně Francie či Česka, kterým se nelíbil možný dopad potenciálního zdražení paliv či vytápění na obyvatele.
Zásadní novinkou je, že pokud cena povolenky dosáhne zmíněného stropu, z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny. Původní plán počítal s uvolněním polovičního počtu.
Dohodnutý kompromis, který za parlament dojednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), počítá s tím, že povolenky z rezervy se mohou do prodeje uvolňovat dvakrát ročně.
Aby mohla upravená podoba systému vstoupit v platnost, musí ji nejprve formálně schválit státy i europarlament.
ŽIVĚ Američané opět udeřili na Írán, Teherán oznámil úplné uzavření Hormuzu
Spojené státy v noci na čtvrtek zahájily nové vzdušné údery na cíle v Íránu, oznámilo oblastní velitelství amerických sil (CENTCOM). Írán informoval o explozích v několika oblastech, uvedla agentura Reuters. Útoky následovaly po varování prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož USA budou útočit, pokud Teherán nepodepíše mírovou dohodu. Nad ránem útoky ustaly, oznámily americké síly.
„Jedni z lehčích.“ Porazit Čechy má být jen začátek, Korejci popsali klíčovou výhodu
Přestože je Jižní Korea asijským rekordmanem a na fotbalovém mistrovství světa si zahraje už podvanácté, vyhlídky týmu jsou poněkud rozpačité. I tak deník Korea Times tvrdí, že Česko je velmi přijatelným soupeřem pro úvodní zápas. Zároveň popsal, co by mělo být značnou výhodou Korejců.
Koupil ho díky náhodě, teď jede slavný závod. Českem sviští veteránské klenoty a mezi nimi i vzácné škodovácké kupé
Den odhalení hledá víru v lidstvo. Finále nového Spielbergova filmu je dechberoucí
Nikdo si neosvojil principy klasického hollywoodského stylu tak brilantně jako Steven Spielberg. Nezlomný humanista, pozorovatel těch nejzákladnějších emocí i vztahů a konstruktér prvotřídní zábavy. Novinka Den odhalení patří v jeho kariéře k těm dost možná vůbec nejkomplexnějším titulům.
Český dálniční superokruh má nejvyšší prioritu. Víme, kudy povede
Pražský okruh i městský okruh v Praze jsou hotové jen z poloviny, stále chybí jejich severní a západní části. Stát už přesto ví, že ani po jejich dostavbě to nebude houstnoucí automobilové dopravě kolem metropole stačit. A má plán, co s tím. Přinášíme podrobnosti.