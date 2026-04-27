Pokračování operace "Zachraňte Timmyho": Záchranáři ho zkusí naložit na člun v úterý

Tým dobrovolníků se na severu Německa pokusí naložit uvázlou velrybu na nákladní člun v úterý. Na tiskové konferenci o tom v pondělí informoval zástupce záchranářské iniciativy. Keporkak přezdívaný Timmy uvázl na mělčině v Baltském moři v březnu. Pokusy o jeho záchranu poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Plán záchranářů počítá s tím, že velrybu k nákladnímu člunu navedou více než stometrovým korytem, na jehož vyhloubení v mělké vodě dobrovolníci pracují. Na samotný člun, jehož nákladový prostor je možné z části zatopit, kytovce navedou pomocí velkého a pružného pásu. Remorkér následně člun dopraví z Baltu do Severního moře.
Nákladní člun, který kotvil původně v Hamburku, v pondělí odpoledne dotáhl remorkér Robin Hood do Wismar. Záchranná akce začne v úterý brzy ráno. "Pokud všechno dokonale zkoordinujeme, pokud nám odborníci na velryby a veterináři dají zelenou, začneme pracovat," řekl šéf zásahu Oliver Bartelt.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod.
Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny. Před týdnem velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.
Zdravotní stav zvířete není dobrý, podle odborníků je zesláblé. Velryba původně podle odhadů vážila 12 tun. Podle zvěrolékařů ztratila výraznou část hmotnosti, záchranáři ji ale nadále považují za schopnou transportu. Například odborníci z Německého muzea moře v pondělí ovšem uvedli, že jsou proti plánované záchranné akci. Naděje na její úspěch je podle nich mizivá. "Je navíc spojená s enormním rizikem, že se velryba zraní," uvedli. Několikadenní transport do Severního moře by pak byl podle odborníků pro zvíře spojený s velkým stresem.
