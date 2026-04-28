Poklepat krále po rameni? Trump si s etiketou hlavu neláme, už s Alžbětou to skřípalo

Donald Trump s Melanií vítá britského krále Karla III. a královnu Camillu v Bílém domě. Video: Reuters

Jan Bezucha

Stačilo pár vteřin, jedno gesto a pečlivě připravená ceremonie vzala za své. Setkání v Bílém domě nabídlo moment, který okamžitě vzbudil pozornost i rozpaky.

Na první pohled bezchybná návštěva, úsměvy, zdvořilosti a perfektně naaranžované fotografie. Když americký prezident Donald Trump přivítal v Bílém domě britského krále Karla III. a královnu Camillu, vše působilo jako ukázková diplomacie. Pak ale přišel okamžik, který v oficiálním scénáři nebyl.

Po společném focení a krátké konverzaci se čtveřice vydala do prezidentské rezidence. A právě tehdy Trump udělal něco, co v královských kruzích vyvolává pozdvižení: lehce králi poklepal na rameno a dotkl se jeho paže, jako by šlo o starého známého.

US Britain Royal Visit Trump
Fyzický kontakt s monarchou patří k nejcitlivějším bodům etikety. Foto: AP

Jenže právě fyzický kontakt s monarchou patří k nejcitlivějším bodům protokolu. Nepsané pravidlo je jednoduché: iniciativu má vždy královská osoba. Vše ostatní se považuje přinejmenším za nevhodné.

V tomto případě šlo spíš o spontánní, přátelské gesto než o vědomé porušení etikety. Přesto okamžitě přitáhlo pozornost i proto, že nešlo o první podobný moment. Už v roce 2018 během setkání s královnou Alžbětou II. sklidil Trump kritiku, když při přehlídce královské gardy před královnou nečekaně změnil směr a ocitl se před ní.

Prezident Donald J. Trump a Její Veličenstvo královna Alžběta II. při přehlídce královské gardy.Foto: Reuters


