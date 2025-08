Dva dny do konce ultimáta a děje se tohle? Novinář se podivuje nad Witkoffem v Moskvě

Až překvapivě srdečné bylo jednání vyslance Donalda Trumpa Steva Witkoffa v Moskvě, popisuje přímo z ruské metropole spolupracovník Aktuálně.cz a novinář Jiří Just. A to i přesto, že Trump hrozí přísnými sankcemi, pokud ruský prezident Vladimir Putin do pátku neuzavře na Ukrajině příměří. Čemuž v současné chvíli nic nenasvědčuje.

8:21 Spotlight News - Jiří Just | Video: Matyáš Zrno