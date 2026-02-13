Přeskočit na obsah
Benative
13. 2. Věnceslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Pojedu do Venezuely," vzkázal Trump. Madurova nástupkyně prý odvádí skvělou práci

ČTK

Prezident Spojených států Donald Trump chce navštívit Venezuelu. V pátek to v Bílém domě řekl novinářům. Termín cesty ale neupřesnil, napsala agentura Reuters. Trump rovněž ocenil spolupráci s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která ve funkci nahradila autoritářskou hlavu státu Nicoláse Madura. Toho na počátku ledna uneslo americké komando.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Reklama

„Pojedu na návštěvu Venezuely,“ prohlásil bez dalších podrobností Trump. Dále řekl, že s Rodríguezovou mají USA velmi dobrý vztah a úzce s ní spolupracují na přístupu k venezuelské ropě. „Vztah, který s Venezuelou nyní máme, bych ohodnotil na jedničku,“ poznamenal americký lídr.

Související

Reuters položil Trumpovi otázku, zda Rodríguezovou uzná jako oficiální vládu. „Ano, učinili jsme to. Jednáme s nimi a oni nyní odvádějí skvělou práci,“ odpověděl Trump.

Bílý dům nicméně nereagoval na vysvětlení, zda se postoj americké vlády ke kabinetu Rodríguezové změnil. V posledních týdnech totiž američtí představitelé dávali najevo, že Washington dočasnou vládu Rodríguezové neuzná.

Sama Rodríguezová za legitimního venezuelského prezidenta označuje Madura, kterého Spojené státy jako hlavu státu neuznávají. Maduro nyní v USA čelí obvinění z narkoterorismu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident USA Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Florida. 28. prosince 2025.
Prezident USA Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Florida. 28. prosince 2025.
Prezident USA Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Florida. 28. prosince 2025.

ŽIVĚRusko se chce dohodnout, řekl Trump. Zelenského vyzval, ať „pohne“

Prezident Spojených států Donald Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír. „Rusko se chce dohodnout a Zelenskyj se bude muset pohnout, jinak promešká skvělou příležitost. Musí se pohnout,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.

Karolina Muchová v semifinále turnaje v Dauhá 2026
Karolina Muchová v semifinále turnaje v Dauhá 2026
Karolina Muchová v semifinále turnaje v Dauhá 2026

Muchová si v Dauhá zahraje o titul, zápas s Řekyní rázně otočila

Karolína Muchová postoupila v Dauhá posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o svůj druhý titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.

Francouzský prezident Emmanuel Macron s německým kancléřem Friedrichem Merzem a britským premiérem Keirem Starmerem na bezpečnostní konferenci v Mnichově.
Francouzský prezident Emmanuel Macron s německým kancléřem Friedrichem Merzem a britským premiérem Keirem Starmerem na bezpečnostní konferenci v Mnichově.
Francouzský prezident Emmanuel Macron s německým kancléřem Friedrichem Merzem a britským premiérem Keirem Starmerem na bezpečnostní konferenci v Mnichově.

ŽIVĚEvropa jako geopolitická mocnost. Macron začal jednat s Němci o jaderných zbraních

Francie zahájila strategický dialog s německým kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera o přeměně své jaderné odstrašující síly. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to v pátek sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Evropa se musí naučit být geopolitickou mocností," řekl Macron s tím, že je nutné, aby evropské státy jednaly společně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama