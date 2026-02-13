"Pojedu do Venezuely," vzkázal Trump. Madurova nástupkyně prý odvádí skvělou práci

Prezident Spojených států Donald Trump chce navštívit Venezuelu. V pátek to v Bílém domě řekl novinářům. Termín cesty ale neupřesnil, napsala agentura Reuters. Trump rovněž ocenil spolupráci s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která ve funkci nahradila autoritářskou hlavu státu Nicoláse Madura. Toho na počátku ledna uneslo americké komando.
„Pojedu na návštěvu Venezuely,“ prohlásil bez dalších podrobností Trump. Dále řekl, že s Rodríguezovou mají USA velmi dobrý vztah a úzce s ní spolupracují na přístupu k venezuelské ropě. „Vztah, který s Venezuelou nyní máme, bych ohodnotil na jedničku,“ poznamenal americký lídr.
Reuters položil Trumpovi otázku, zda Rodríguezovou uzná jako oficiální vládu. „Ano, učinili jsme to. Jednáme s nimi a oni nyní odvádějí skvělou práci,“ odpověděl Trump.
Bílý dům nicméně nereagoval na vysvětlení, zda se postoj americké vlády ke kabinetu Rodríguezové změnil. V posledních týdnech totiž američtí představitelé dávali najevo, že Washington dočasnou vládu Rodríguezové neuzná.
Sama Rodríguezová za legitimního venezuelského prezidenta označuje Madura, kterého Spojené státy jako hlavu státu neuznávají. Maduro nyní v USA čelí obvinění z narkoterorismu.
ŽIVĚRusko se chce dohodnout, řekl Trump. Zelenského vyzval, ať „pohne“
Prezident Spojených států Donald Trump v pátek vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír. „Rusko se chce dohodnout a Zelenskyj se bude muset pohnout, jinak promešká skvělou příležitost. Musí se pohnout,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.
Muchová si v Dauhá zahraje o titul, zápas s Řekyní rázně otočila
Karolína Muchová postoupila v Dauhá posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o svůj druhý titul se utká s Victorií Mbokovou. Devatenáctiletá Kanaďanka vyřadila Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska po setech 6:3, 6:2.
ŽIVĚEvropa jako geopolitická mocnost. Macron začal jednat s Němci o jaderných zbraních
Francie zahájila strategický dialog s německým kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera o přeměně své jaderné odstrašující síly. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to v pátek sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Evropa se musí naučit být geopolitickou mocností," řekl Macron s tím, že je nutné, aby evropské státy jednaly společně.
ŽIVĚ7. den ZOH: Vonnovou čekají další operace, Fernstädtová nezačala dobře
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
MacLeodová po nešťastném vyřazení: Jsem na holky neuvěřitelně hrdá
Druhá olympiáda v historii českých hokejistek cenný kov nepřinesla. Po vyřazení Švédskem ve čtvrtfinále ale trenérka Carla MacLeodová mluvila o hrdosti a slzách.