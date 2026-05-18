Pojďme mluvit s Evropou, vzkázal Kreml po útoku na Moskvu. Řekl, s kým jednat odmítá

Moskva naznačila ochotu obnovit dialog s Evropou. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po masivním ukrajinském útoku na Moskevskou oblast prohlásil, že si evropské země budou muset s Ruskem „dříve či později promluvit“. Zatímco část evropských lídrů možnost obnovení kontaktů připouští, jiní varují před nekalými úmysly Kremlu.
„To, že se o tom začíná aktivně diskutovat a že přichází pochopení, že si s Rusy budou muset dříve nebo později promluvit, je dobře,“ prohlásil Peskov v nedělním rozhovoru s ruským propagandistou Pavlem Zarubinem.
Kreml má podle něj zájem na obnovení komunikace a doufá, že se postupně prosadí to, co označil za „praktický přístup“.
„Ruská strana na to bude připravena,“ dodal Peskov jen několik hodin po rozsáhlém dronovém útoku na Moskevskou oblast. Ukrajinci při něm zasáhli rafinerie, přečerpávací stanice i technologické podniky. Trosky dronů navíc dopadly mimo jiné na mezinárodní letiště Šeremetěvo.
Kreml naznačuje, s kým (ne)chce mluvit
Mluvčí Kremlu si zároveň neodpustil kritiku šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové a naznačil, že by nebyla vhodným protějškem pro případná jednání s Moskvou.
„Nebylo by v zájmu Kaji Kallasové vystupovat jako vyjednavačka. Neměla by to jednoduché. Pokud si vzpomínáte, Putin říkal, že to může být v podstatě kdokoliv, kdo o Rusku nestihl napovídat příliš mnoho špatného,“ cituje Peskova deník Kyiv Independent.
O obnovení vztahů s Evropou v posledních týdnech mluvil právě i Vladimir Putin. Po oslavách Dne vítězství 9. května uvedl, že se podle něj válka na Ukrajině chýlí ke konci a že Rusko nakonec normalizuje vztahy s řadou západních zemí.
Na otázku, kdo z evropských politiků by mohl s Moskvou vést případný dialog, Putin zmínil bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera – kontroverzní postavu známou blízkými vztahy s Ruskem a vazbami na ruské energetické společnosti. Kallasová následně uvedla, že Schröder z těchto důvodů není způsobilý Evropu zastupovat.
Jednat s Moskvou, nebo přitvrdit?
Podle deníku Financial Times se na možné obnovení dialogu s Moskvou připravují i lídři evropských zemí. Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že vidí prostor pro jednání s Putinem a že pro případný dialog má EU podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Finský prezident Alexander Stubb pak potřebu obnovení dialogu zdůvodnil tím, že politika Spojených států dnes podle něj není plně v souladu s evropskými zájmy.
„Pokud nesedíte u stolu, můžete skončit na jídelníčku. Proto je lepší udržovat alespoň nějaký dialog. Kdo ho povede a za jakých podmínek, je zatím předčasné říkat,“ uvedl finský prezident v rozhovoru pro litevskou televizi LRT.
Ne všichni však zastávají podobný názor. Den před Peskovovým vyjádřením vyzval estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna spojence, aby se do jednání s Moskvou nepouštěli. Varoval, že Rusko by mohlo rozhovory využít jen k získání času.
Během bezpečnostní konference v Tallinnu zároveň uvedl, že Evropa nesmí promarnit příležitost oslabit Rusko dalším tlakem a sankcemi.
Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem:
Řehku v čele generálního štábu nahradí Hlaváč, rozhodla Babišova vláda
Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) dnes schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jejím jednání.
Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění, rozsudek je na spadnutí
Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i přes její nesouhlas. Feri odmítl, že by si při styku prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Splňte si sen – domácí wellness s vlastním bazénem a vířivkou
Slunné dny se rychle blíží a stále více lidí přemýšlí, jak si doma vytvořit vlastní prostor pro odpočinek a relaxaci.
ŽIVĚ „Krátí se jim čas, měli by sebou pohnout.“ Trump opět pohrozil Íránu zničením
Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.