18. 5. Nataša
Pojďme mluvit s Evropou, vzkázal Kreml po útoku na Moskvu. Řekl, s kým jednat odmítá

Martin Sluka

Moskva naznačila ochotu obnovit dialog s Evropou. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po masivním ukrajinském útoku na Moskevskou oblast prohlásil, že si evropské země budou muset s Ruskem „dříve či později promluvit“. Zatímco část evropských lídrů možnost obnovení kontaktů připouští, jiní varují před nekalými úmysly Kremlu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s prezidentem Vladimirem Putinem.Foto: Reuters
„To, že se o tom začíná aktivně diskutovat a že přichází pochopení, že si s Rusy budou muset dříve nebo později promluvit, je dobře,“ prohlásil Peskov v nedělním rozhovoru s ruským propagandistou Pavlem Zarubinem.

Kreml má podle něj zájem na obnovení komunikace a doufá, že se postupně prosadí to, co označil za „praktický přístup“.

„Ruská strana na to bude připravena,“ dodal Peskov jen několik hodin po rozsáhlém dronovém útoku na Moskevskou oblast. Ukrajinci při něm zasáhli rafinerie, přečerpávací stanice i technologické podniky. Trosky dronů navíc dopadly mimo jiné na mezinárodní letiště Šeremetěvo.

Kreml naznačuje, s kým (ne)chce mluvit

Mluvčí Kremlu si zároveň neodpustil kritiku šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové a naznačil, že by nebyla vhodným protějškem pro případná jednání s Moskvou.

„Nebylo by v zájmu Kaji Kallasové vystupovat jako vyjednavačka. Neměla by to jednoduché. Pokud si vzpomínáte, Putin říkal, že to může být v podstatě kdokoliv, kdo o Rusku nestihl napovídat příliš mnoho špatného,“ cituje Peskova deník Kyiv Independent.

O obnovení vztahů s Evropou v posledních týdnech mluvil právě i Vladimir Putin. Po oslavách Dne vítězství 9. května uvedl, že se podle něj válka na Ukrajině chýlí ke konci a že Rusko nakonec normalizuje vztahy s řadou západních zemí.

Ukrajina poslala na Moskvu 600 dronů, zahynuli 4 lidé a 12 je zraněných. | Video: Nexta

Na otázku, kdo z evropských politiků by mohl s Moskvou vést případný dialog, Putin zmínil bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera – kontroverzní postavu známou blízkými vztahy s Ruskem a vazbami na ruské energetické společnosti. Kallasová následně uvedla, že Schröder z těchto důvodů není způsobilý Evropu zastupovat.

Jednat s Moskvou, nebo přitvrdit?

Podle deníku Financial Times se na možné obnovení dialogu s Moskvou připravují i lídři evropských zemí. Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že vidí prostor pro jednání s Putinem a že pro případný dialog má EU podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Finský prezident Alexander Stubb pak potřebu obnovení dialogu zdůvodnil tím, že politika Spojených států dnes podle něj není plně v souladu s evropskými zájmy.

„Pokud nesedíte u stolu, můžete skončit na jídelníčku. Proto je lepší udržovat alespoň nějaký dialog. Kdo ho povede a za jakých podmínek, je zatím předčasné říkat,“ uvedl finský prezident v rozhovoru pro litevskou televizi LRT.

Ne všichni však zastávají podobný názor. Den před Peskovovým vyjádřením vyzval estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna spojence, aby se do jednání s Moskvou nepouštěli. Varoval, že Rusko by mohlo rozhovory využít jen k získání času.

Během bezpečnostní konference v Tallinnu zároveň uvedl, že Evropa nesmí promarnit příležitost oslabit Rusko dalším tlakem a sankcemi.

Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem:

Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem. | Video: Facebook/Robert Fico
