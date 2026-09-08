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Zahraničí

Pohřeb Mladiće rozpoutal diplomatickou roztržku. Bosna vyhostí dva Srby

ČTK
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Bosenský ministr zahraničí Elmedin Konaković oznámil vyhoštění dvou srbských diplomatů kvůli pohřbu s poctami Ratka Mladiče, který na území Bosny spáchal řadu válečných zločinů. Napsala to v úterý agentura AFP. Podle prohlášení ministra na facebooku je mezi diplomaty, kteří mají opustit zemi, i vojenský atašé.

Serbia Mladic
Srbsko čelí kritice za pořádání veřejného pohřbu Mladiče i od Evropské unie, která to považuje za oslavování válečného zločince.Foto: AP – Darko Vojinovic
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Konaković také uvedl, že Srbsko překročilo všechny meze uspořádáním pohřbu, kterého se zúčastnili ministři a který vyzněl jako oslava Mladiče. Ministerstvo zahraničí oznámilo, že Bosna se stáhne z několika mezinárodních dohod, ke kterým se dříve připojilo i Srbsko.

Podle agentury Reuters se Bosna také nepřipojí k memorandu o dobrém sousedství mezi zeměmi Západního Balkánu, jehož podpis je na plánu 1. října.

Mladić v pozici vojenského velitele bosenských Srbů v 90. letech na území Bosny spáchal řadu válečných zločinů, včetně masakru ve Srebrenici v roce 1995. Za to jej mezinárodní soud v Haagu odsoudil na doživotí. Ve vězení zemřel na konci srpna.

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Již v pondělí Konaković oznámil v souvislosti s pohřbem omezení oficiálních kontaktů se Srbskem na nejnižší možnou úroveň. Ministerstvo povolalo do vlasti veškerý personál bosenského velvyslanectví v Bělehradě, který není na místě nezbytně nutný, a nechalo pozastavit bilaterální jednání.

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Kritika i od EU

Srbsko čelí kritice za pořádání veřejného pohřbu Mladiče i od Evropské unie, která to považuje za oslavování válečného zločince. Bělehrad ale mezinárodní kritiky opakovaně odmítl.

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Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem sto tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Mnoho Srbů ho nicméně nepřestalo chovat v úctě a v pondělí se s ním v Bělehradě loučily davy lidí.

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