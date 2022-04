Pohřeb, kde se mísil smutek a smích. Biden líčil, jak Albrightová tancovala macarenu

Nestane se každý den, aby se potkali hned tři američtí prezidenti a jejich manželky. Poslední rozloučení s bývalou ministryní zahraničí a pražskou rodačkou Madeleine Albrightovou takovou příležitostí bylo. Do Washingtonu jí přijeli vzdát poctu i předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo bývalí velvyslanci v USA Petr Kolář a Michael Žantovský.

Washington (od naší zpravodajky) - "Znali jsme se více než 35 let a poslední roky jsme si každou neděli volali," vzpomínal během letu z Prahy do Washingtonu Žantovský. Vůbec první žena na postu americké ministryně zahraničí nebyla jen jeho spolupracovnicí a kolegyní, ale také rodinnou přítelkyní.

"Poslední rozloučení je příležitost k truchlení, ale je to také oslava úžasného a nádherného života, který Madeleine vedla," doplnil ředitel Knihovny Václava Havla jedenáct tisíc metrů nad Atlantikem.

Stejně jako Žantovský se ani Kolář neubránil úsměvu, když na první dámu světové diplomacie vzpomínal. "Madla byla krásný člověk," shrnul reportérce Aktuálně.cz. I pro něj, a zvlášť pro jeho zesnulou manželku, byla Albrightová velkou podporou, protože prý chápala, jak těžké je být ženou diplomata. Její otec Josef Korbel sloužil v exilové vládě v Londýně a byl také vyslancem na Balkáně, než po roce 1948 s rodinou emigroval do Spojených států. "Teď už nejspíš s mou ženou mastí karty," smál se současný poradce předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Ten byl nyní nejvýše postaveným zástupcem Česka, který se s Albrightovou rozloučil. Jeho předchůdce Jaroslav Kubera byl naopak posledním politikem, který Albrightovou navštívil ve Spojených státech jménem České republiky. "Je to divný pocit, ale zároveň pocta a povinnost. Když v cizině existuje člověk, který sice nemusí, ale i tak dál pomáhá zemi, kde se narodil a která toho pro něj moc neudělala, je třeba to ocenit," vysvětloval Vystrčil.

Smuteční pohřeb se konal ve středu v novogotické Washingtonské národní katedrále. Vchod zdobily pouze dva smuteční věnce, jeden od amerického Senátu a druhý od Sněmovny reprezentantů. Atmosféru dokreslovaly decentní bílé květy rozmístěné po katedrále. Rodina totiž dopředu žádala hosty, aby místo nákupu květin přispěli na některou z nadací, které Albrightová založila a jež nesou její jméno.

Přátelství s Václavem Havlem

Sál pro 1400 lidí byl zcela zaplněn těmi nejvýznamnějšími americkými politiky v černých respirátorech. Mezi nimi bývalý prezidentský pár Barack a Michelle Obamovi, šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, lídr republikánských senátorů Mitch McConnell, český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), diplomaté, delegace z mnoha zemí světa včetně Kosova nebo bývalé ministryně zahraničí, kterým Albrightová otevřela dveře do vrcholné politiky.

Řada žen si na klopu připnula brož jako symbolický odkaz na doplněk, kterým se Albrightová stala pověstná. Také její tři dcery měly identickou brož letícího ptáka, každá jiné barvy.

"Ve 20. a 21. století neměla svoboda většího obhájce než Madeleine Albrightovou," uvedl smuteční proslovy americký prezident Joe Biden.

Albrightová byla ženou, která až do posledních okamžiků života hýbala světovou politikou. Všechny řeči se tak vztahovaly k současné válce na Ukrajině a mnoho z nich zmiňovalo, jak bývalá ministryně zahraničí podporovala americkou vládu v ráznějších krocích vůči Rusku. Nejen Joe Biden, ale další prezidentský pár Bill a Hillary Clintonovi upozorňoval na potřebu silného NATO, které Albrightová pomohla vytvořit.

Mnohokrát padlo i jméno bývalého českého prezidenta Václava Havla, kterého pojilo přátelství s Madeleine Albrightovou. "Vrhal světlo na ta nejtemnější místa a neustále nám připomínal závazky, které máme vůči druhým," pronesla sama Albrightová na Havlově pohřbu před více než deseti lety. Podle Bidena by se totéž dalo říci i o Čechoameričance.

Odkazem na její české kořeny byla i hudba hned z úvodu ceremoniálu. Kromě žalmů nebo pro Američany typické skladby Amazing Grace zazněly i Slovanské tance a Novosvětská symfonie od Antonína Dvořáka.

Tango i macarena

Anna, Alice a Kate, tři dcery Albrightové, na pohřbu promluvily společně. Svěřily se s několika osobními vzpomínkami a stěží překonávaly dojetí. "Radost a slzy s mámou nikdy nebyly úplně odděleny," dodaly a jako by tím popsaly celou atmosféru středeční události.

Katedrálou několikrát zazněl smích, například když Biden popisoval, jak Albrightová učila na půdě OSN ostatní diplomaty tančit macarenu. Nebo když Clinton vyprávěl, jak se jeho tehdejší ministryně ztratila v Buenos Aires a nakonec ji našli, jak tančí tango. Clintonová zase zmínila, že Albrightová získala nabídku zúčastnit se oblíbeného televizního pořadu Dancing with the Stars, americké verze StarDance.

Právě blízká přítelkyně Albrightové a také pozdější ministryně zahraničí Hillary Clintonová si svým projevem vysloužila hned dva potlesky: "Jak Madeleine řekla, v pekle existuje zvláštní místo pro ženy, které nepodporují jiné ženy. Teď by se ale měli připravit andělé, protože netuší, co je čeká." Clintonová tím odkazovala na větu, kterou ji Albrightová podpořila v prezidentské kampani, avšak nakonec se za ni veřejně omlouvala.

Michael Žantovský na žádost rodiny doprovázel rakev za Českou republiku a po obřadu ještě promluvil na počest Albrightové na půdě Amerického mírového institutu (United States Institute of Peace). "Je to pro mě obrovská čest, ale jsem z proslovu nervózní. Není to úplně tradiční řeč, ale to nevadí. Neříkám to pro ostatní, říkám to Madeleine," uvedl.

Na pohřbu byl i Radim Dragomaca, Čechoameričan z Opavy, který do Spojených států dorazil coby desetileté dítě v roce 1996. Po obřadu reportérce Aktuálně.cz řekl, že Albrightová byla jednou z nejvýznamnějších ministryň zahraničí. "Znamená mnoho nejen pro mě, ale i pro česko-americkou komunitu. Symbolizovala to nejlepší z obou zemí i pouto mezi oběma kontinenty. Myslím, že poslední měsíce nám ukázaly, jak důležité toto pouto je."

