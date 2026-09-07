Pohřeb "Balkánského řezníka". Davy v Bělehradě truchlí za Mladiče

Tisícové davy v Bělehradě přišli uctít zemřelého "srebrenického řezníka" a odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče
Dav lidí v pondělí ráno v Bělehradě obklopil rakev s bývalým bosenskosrbským vojenským vůdcem Ratkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Následoval okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Usvědčený válečný zločinec má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově.
Mladić si v Haagu odpykával doživotní trest za válečné zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995. Od pondělního rána je rakev s jeho tělem vystavena v pravoslavném chrámu svatého Lukáše v Bělehradě. Policie uzavřela okolní ulice.
Podle fotoreportéra agentury AFP chodili lidé líbat zavřenou rakev, kterou zpočátku obklopovali vojáci, zatímco srbští pravoslavní kněží recitovali modlitby.
Mezi příchozími stoupenci muže, kterého mezinárodní média nazvala „Balkánským řezníkem“, bylo i mnoho srbských válečných veteránů.
„Vítejte generále“
Mnoho lidí před kostelem mělo na sobě trička oslavující Mladiče. Letecké záběry podle AFP zabíraly stovky lidí stojících ve frontě, ještě než se dveře kostela vůbec otevřely.
V okolí byly vyvěšeny srbské vlajky a přes ulici visel obrovský transparent s nápisem: "Vítejte, generále, děkujeme vaší matce, že porodila hrdinu, aby se mohla vrátit sláva Velkého Srbska."
"Jsem tu, abych se rozloučila s generálem, národním hrdinou," řekla agentuře AFP důchodkyně Radojka Višičová, která přijela z bosenské Republiky srbské. "Nedokázali nás porazit na bojišti, tak ho poslali do vězení a tam ho mučili," tvrdila žena.
Mladičovo tělo má být v chrámu vystaveno pět hodin, následuje obřad a průvod na nedaleký hřbitov. Rakev, zahalená do státních vlajek, byla ve čtvrtek přepravena do Srbska vládním letadlem a v Bělehradě byla přijata s vojenskými poctami.
Během přepravy rakve z letiště minulý čtvrtek konvoj vítaly desítky mladých mužů s transparenty vzdávajícími hold Mladičovi. Pohřebnímu vozu salutovali i uniformovaní policisté.
Obřad vyvolal mezinárodní odsouzení
Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová zrušila návštěvu Srbska plánovanou na tuto středu s vysvětlením, že glorifikace spojená s úmrtím Mladiče je "neslučitelná s hodnotami, na kterých je EU založena".
Mladić ztělesňoval vojenskou tvář nechvalně proslulého tria - spolu s bývalým jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem a někdejším vůdcem bosenských Srbů Radovanem Karadžičem - v době, kdy se bývalá Jugoslávie po pádu komunismu utápěla v násilí.
Jenom válka v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995 si vyžádala na 100 000 mrtvých.
Mladić byl zatčen v roce 2011 po 16 letech na útěku a v roce 2021 byl po devítiletém procesu v Haagu definitivně odsouzen k doživotnímu vězení. Byl shledán vinným z genocidy za svou roli v masakru ve Srebrenici v červenci 1995. Nejhorší masakr v Evropě od druhé světové války si vyžádal životy přibližně 8000 muslimských mužů a chlapců.
Mladić byl usvědčen také z pronásledování a vyhánění bosenských Muslimů a Chorvatů, terorizování civilistů během obléhání Sarajeva a braní příslušníků mírových sil OSN jako rukojmí během bombardovací kampaně NATO v roce 1995.
Navzdory těmto trestům zůstává pro mnohé Srby hrdinou, zejména v Republice srbské, kde se po jeho smrti konala pietní shromáždění.