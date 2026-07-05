Pohřbu Chameneího se zúčastnili tři jeho synové, Modžtaba mezi nimi nebyl

Tři synové zabitého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se dnes přišli pomodlit k jeho rakvi i rakvím čtyř dalších členů rodiny. Další syn Modžtaba, který po otci funkci nejvyššího duchovního vůdce Íránu převzal, mezi nimi nebyl, informovala agentura Reuters.
Státní televize odvysílala záběry Mostafy, Mejsáma a Masúda Chameneíových, jak se modlí za rakvemi vystavenými v rozlehlém nádvoří teheránské mešity Mosala.
Jejich otec byl spolu s několika dalšími členy rodiny zabit při leteckém útoku z 28. února, kdy Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu.
Než obě strany po několika týdnech dosáhly křehkého příměří, vyžádal si konflikt řadu obětí a způsobil rozsáhlé škody v celém regionu. U moci přitom zůstala íránská teokratická vláda podporovaná revolučními gardami.
Islámská republika nyní pořádá několikadenní sérii masových pohřebních průvodů za Chameneího jako demonstraci veřejné oddanosti státu a revolučního zápalu.
Po dni, kdy byla rakev vystavena uvnitř mešity pro představitele íránského vedení a zahraniční delegace, byla v sobotu přenesena ven a vystavena společně s rakvemi jeho dcery, zetě, snachy a 14měsíční vnučky.
Dnes dorazily do chrámového komplexu Mosala další desítky tisíc truchlících včetně vojáků, studentů náboženských škol i běžných občanů, aby vzdali Chameneímu a jeho rodině poslední poctu. Mnozí mávali vlajkami s hesly slibujícími pomstu Spojeným státům a Izraeli.
Další se společně modlili v komplexu pojmenovaném po prvním íránském nejvyšším vůdci Rúholláhu Chomejním, kterého Chameneí v roce 1989 nahradil.
Modžtaba Chameneí se dosud na veřejnosti neobjevil ani nebyla zveřejněna žádná jeho fotografie. Podle dostupných informací utrpěl zranění při útoku z 28. února, při němž zahynul jeho otec a další členové rodiny. Lidé z jeho blízkého okolí agentuře Reuters řekli, že má znetvořený obličej a utrpěl vážné poranění jedné nebo obou nohou.
Jedna z truchlících uvedla, že doufala, že nového nejvyššího vůdce v době pohřebních obřadů uvidí. "Až do poslední chvíle před začátkem modlitby jsem všem kolem říkala, že doufám, že přijde osobně. To bylo naše jediné přání," řekla mladá žena s nalíčením a slunečními brýlemi v rozhovoru s polooficiální agenturou Tasním.
Válku ukončila dohoda s Washingtonem, o níž íránské úřady tvrdí, že v konečném důsledku přinese zemi významné hospodářské výhody. Potvrzuje podle nich vítězství nad světovou velmocí.
Ve válce zahynulo více než 3000 lidí, včetně řady nejvýše postavených íránských politiků a vojenských velitelů. Zničeny byly vojenské základny i významné infrastrukturní projekty, což způsobilo škody v hodnotě miliard dolarů.
Íránu se naopak podařilo zasáhnout americké základny v regionu, způsobit škody arabským státům Perského zálivu, kde jsou umístěny, a upevnit kontrolu nad Hormuzským průlivem. To vedlo k prudkému růstu světových cen energií, což podle amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlilo jeho snahu dosáhnout míru.
Prozatímní dohoda uzavřená v červnu zahrnuje uvolnění miliard dolarů íránských aktiv držených v zahraničí i výjimky z finančních sankcí, které íránskou ekonomiku přivedly na pokraj kolapsu. Trump serveru Axios řekl, že mírová jednání byla na týden přerušena kvůli akcím spojeným s pohřbem Chameneího.
Za rakvemi se dnes modlili také íránský prezident Masúd Pezeškján a předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf. Masúd Chameneí byl zachycen, jak pláče a utírá si slzy kefíjou - kostkovaným šátkem, který je v Íránu symbolem revolučních ideálů a solidarity s Palestinci. Imám do toho přednášel pohřební modlitby.
Do komplexu Mosala proudily davy Íránců, z nichž mnozí plakali a někteří se bili do prsou. Lidé přicházeli i přes noc. Teheránské metro uvedlo, že od sobotního večera do dnešního rána přepravilo sedm milionů cestujících, kteří mířili do centra metropole.
Po pondělním průvodu centrem Teheránu budou pozůstatky převezeny do šíitského poutního města Kom, kde se v úterý uskuteční další obřady. Odtud bude tělo ve středu letecky přepraveno do Iráku na ceremonie v dalších šíitských svatých městech Nadžaf a Karbalá. Ve čtvrtek se vrátí do Íránu, kde se uskuteční další pohřební průvod v Mašhadu. Následně bude Chameneí pohřben v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil.
Úřady plánují v následujících dnech zmobilizovat miliony lidí k účasti na velkých pohřebních průvodech a zajistit jim dopravu, jídlo i ubytování.
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