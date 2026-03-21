Pohřbený voják zavolal domů. Video a srdceryvný příběh obletěly Ukrajinu

Ukrajinou se šíří video zachycující okamžik, kdy matka znovu uslyší syna, o němž roky věřila, že je mrtvý. Voják, kterého rodina pochovala, se po letech v ruském zajetí vrátil živý. Celý příběh za virálním videem rozkryl britský deník The Guardian.
Nazar Dalecký, dobrovolník, který do ukrajinské armády nastoupil krátce po ruské invazi, volal domů každý den ve stejný čas. V několika vteřinách dal své matce Natálii vědět, že žije. Kde je nebo co dělá, říct nemohl.
Pak se ale na den odmlčel. Telefon zazvonil až kolem půlnoci. Když ho Natálie přijala, syna neuslyšela. „Vašeho syna jsme zajali,“ oznámil neznámý hlas. Na otázku, s kým mluví, odpověděl jen: „Jsem ten, kdo ho zajal.“ Hovor vzápětí skončil.
Další zpráva přišla až téměř po roce. V květnu 2023 rodině oznámili, že Nazar je mrtvý. Identitu podle nich potvrdily testy DNA. Následoval pohřeb a rozdělení jeho věcí mezi blízké.
Další dva roky chodila Natálie na synův hrob každý týden, často i několikrát. Každou neděli se za něj modlila v kostele a postupně se učila žít se ztrátou.
Příběh ale pohřbem neskončil. Letos přišel další telefonát, tentokrát od Nazara. Video, na němž matka po letech znovu slyší hlas syna, o kterém byla přesvědčená, že je mrtvý, se rychle rozšířilo po sociálních sítích.
Nazar se s rodinou zatím nesetkal. Po letech v ruském zajetí se zotavuje ve specializovaném zařízení pro propuštěné válečné zajatce.
S blízkými si ale znovu volá každý den. Kvůli zraněním, která si ze zajetí odnesl, se zatím nemůže vrátit domů. Navrátilci často popisují bití a další násilí, kterému byli vystaveni.
„Jeho nohy pořád hodně bolí a neustále slyší hluk. Ale jeho mysl je v pořádku, to vidím jasně, když s ním mluvím,“ říká Natálie, která se už nemůže dočkat návratu syna.
Zbývá tak jen záhada, čí ostatky jsou pochované v Nazarově hrobu. Po Nazarově návratu byl hrob vykopán a tělo posláno na další testování. Na výsledky se stále čeká.
Celý příběh jako první podrobně popsal v reportáži britský deník The Guardian.