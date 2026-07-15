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Zahraničí

Pohraniční kontroly mezi Španělskem a Gibraltarem skončily

ČTK

Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem ve středu krátce po půlnoci skončily. Píší to agentury AFP a AP. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Jeden z cílů dohody bylo právě odstranění pozemní hranice.

Britain and EU formally sign Gibraltar treaty, easing border crossings
Krátce po půlnoci hranici překročilo bez policejních a celních kontrol několik desítek lidí a vozů, uvádí agentura AFP. Podle ní se na španělské straně shromáždilo několik stovek lidí. (Gibraltar, 15. července)Foto: REUTERS – Marcelo del Pozo
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Status Gibraltaru byl jednou z posledních nevyřešených záležitostí po odchodu Británie z EU. Dohoda podepsaná v Bruselu řeší otázky pohybu lidí a zboží mezi britským územím a Španělskem, které je součástí EU. Má například usnadnit pohyb zhruba 15 000 Španělů, kteří dojíždí do Gibraltaru za prací.

Krátce po půlnoci hranici překročilo bez policejních a celních kontrol několik desítek lidí a vozů, uvádí agentura AFP. Podle ní se na španělské straně shromáždilo několik stovek lidí. Podle agentury AP úřady odstranily také pohraniční bariéry mimo oficiální přechod. „Evropa je nazpět,“ uvedl krátce před otevřením hranice premiér Gibraltaru Fabian Picardo.

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Británie získala Gibraltar, který je strategicky významnou enklávou na jižním cípu Pyrenejského poloostrova, na základě Utrechtského míru z roku 1713, který ukončil válku o španělské dědictví. Španělsko dlouhodobě žádá, aby se Gibraltar stal znovu jeho součástí. Madrid, který dohodu uvítal, protože usnadňuje život španělským občanům, již dříve uvedl, že nová smlouva mezi EU a Británií nic nemění na jeho požadavku.

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