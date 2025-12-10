Na thajské straně se do úkrytů přesunulo více než 400 tisíc lidí, jejichž bezpečnost byla ohrožena, řekl dnes mluvčí thajského ministerstva obrany. V pěti kambodžských provinciích se naopak do úkrytu nebo k rodinným příslušníkům evakuovalo 101 229 osob, uvedla mluvčí kambodžského resortu obrany.
K okamžitému ukončení bojů a návratu k příměří už dříve vyzval americký ministr zahraničí Marco Rubio nebo premiér Malajsie Anwar Ibrahim, jehož země pomáhala spolu se Spojenými státy v létě vyjednat příměří. Americký prezident Donald Trump uvedl, že dnes zřejmě bude se zástupci obou znesvářených států telefonicky hovořit.
Kambodžané v neděli podle Bangkoku zranili dva thajské vojáky, na což odpověděli palbou. Phnompenh ale uvedl, že jeho vojáci prve nereagovali na thajské útoky a až poté zahájili odvetu. Kambodža údajně nasadila artilerii a tanky, zatímco Thajsko provedlo vzdušné údery. Kromě obětí bylo podle agentury Reuters zraněno 20 kambodžských civilistů a 68 thajských vojáků.
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách.
Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.
Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října v Malajsii podepsaly rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu poté, co mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.