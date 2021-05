Pohnutý osud namibijských dětí: Vyrůstaly v ČSSR, milovaly Vánoce. A dodnes umí česky

Zámek v Bartošovicích na Novojičínsku se topil v podzimní tmě. Příjezdovou cestu vedoucí k terase s balustrádami už pokrýval sníh. Nervózní personál bývalého šlechtického sídla, které komunisté přebudovali na internátní školu, se na tento den připravoval dlouho. Vždyť měli přijet hosté až z daleké Afriky. Kuchařky přinesly do jídelny ve varných nádobách polévku a horký čaj a k tomu rohlíky. Hodinu po půlnoci 15. listopadu 1985 se u budovy ozvalo řinčení autobusových motorů. Neuvěřitelný příběh 56 namibijských dětí, které se zničehonic dostaly do jim naprosto neznámého koutu světa, mohl začít.

Komunistické Československo v roce 1985 přijalo více než 50 namibijských dětí z uprchlických táborů v Angole a Zambii. Šest let tu vyrůstaly, v létě jezdily na tábory, v zimě na běžky, slavily Vánoce. Staly se z nich Češi. Pak ale jejich dětskou idylu přerušil nečekaný zvrat. Z milované země se ze dne na den se musely vrátit do Afriky.

„Mysleli jsme si, že to je cukr. Někteří ten cukr brali do sáčků, že si ho vezmou s sebou. Ale on byl studený. Divili jsme se, jak to, že ti běloši tady mají studený cukr. Ochutnávali jsme ho. No a on to opravdu cukr nebyl,“ popisuje bezchybnou češtinou kulturní šok z nové exotické země Ndeshi, dnes čtyřicetiletá energická žena s vlasy spletenými do modro-hnědých copánků. V prostorném bytě na okraji Prahy si během rozhovoru hrají její děti. Že v životě zažila tolik zvratů a nečekaných momentů, na ní není poznat. Deník Aktuálně.cz je první médium, kterému se rozhodla vylíčit svůj pohnutý osud.

Z hladu jsme chytali ptáčky

Tábor Lubango v jihozápadní Angole, začátek 80. let. V partyzánském ležení namibijského hnutí SWAPO ukrytém v buši, jehož součástí byla i velká vojenská základna, panují polní podmínky. Bojovníci z něj a dalších kempů v okolí podnikají ozbrojené nájezdy proti rasistickému režimu Jihoafričanů, kteří území Namibie okupují. Jejich snem je nezávislý stát. I když tu kromě vojáků žijí ženy s malými dětmi, o tekoucí vodě nebo elektřině nemůže být ani řeč. Všichni musí dodržovat armádní disciplínu: každé ráno a večer nástupy, vztyčování vlajky SWAPO, skupinový zpěv osvobozeneckých písní, dětem vedení tábora vtlouká do hlavy ideály socialismu a sdružuje je v pionýrských skupinkách.

Černí sokoli Pohnutým osudům namibijských dětí, které vyrůstaly v Československu, se dlouhodobě věnuje antropoložka a afrikanistka Kateřina Mildnerová z Univerzity Palackého v Olomouci. Loni o jejich příběhu vydala v nakladatelství Lidové noviny knihu s názvem Černí sokoli. Mildnerová čerpala z archivních dokumentů, rozhovorů se členy někdejší dětské skupiny, pamětníky i lidmi, kteří ovlivnili jejich životy. Název publikace odkazuje k písni Černý sokol, strážce dětí, kterou děti složily spolu s učitelkami z internátu v Bartošovicích a dodnes si ji zpívají, podobně jako československou hymnu.

Právě tady se narodila a do svých pěti let sama vyrůstala Ndeshi. Oba její rodiče bojovali ve válce - otec byl voják, matka partyzánka. Idylické dětství v africké přírodě to nebylo. Malá Ndeshi přespávala ve stanu na vojenském látkovém lehátku v primitivních hygienických podmínkách. Když zahoukala siréna, musela se schovat do zákopů v buši, protože hrozil útok nepřátel. Kemp čas od času navštěvovali pracovníci humanitárních organizací, přinášeli potraviny a sunar.

Nástup namibijských dětí na nádvoří zámku v Bartošovicích, 80. léta. Foto: Archiv pamětníků Obecního úřadu Bartošovice

„Nejhorší byl hlad. Když jsme byli větší, chytali jsme ptáčky a pak si je dělali na ohni,“ vzpomíná Ndeshi. Ona i další děti byly vedené k ostražitosti před bělochy, kteří pro ně představovali jihoafrické okupanty. Malí Namibijci si z militantního prostředí kempu mnohdy odnesli těžká traumata, někteří byli dokonce svědky přímých bojů a zabíjení.

Na podzim 1985 zažila pětiletá Ndeshi náhlý zlom. Do tábora přijel autobus a velitelé četli jména dětí, které si mají nastoupit. Kam jedou, jim neřekli, jen slíbili, že to bude do bezpečí. Ndeshi a další se museli rychle rozloučit se svými blízkými. „V kempu žilo víc dětí, ale vybrali pouze některé. Musela jsem ze dne na den opustit kamarády, kteří tam zůstali. Byli jsme malí, jen jsme dělali, co nám řekli,“ krčí rameny. Autobus s dětmi vyrazil na téměř 900 kilometrů dlouhou cestu na sever, na letiště v angolském hlavním městě Luandě. Tam děti osprchovali, převlékli do čistého a posadili do leteckého speciálu směr Praha.