„Pohlcuje vás bacil rusofobie,“ tvrdí Kreml. Země ruší ruštinu, Ukrajina nabízí pomoc

Lotyšsko postupně pohlcuje „bacil rusofobie“, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Reagoval tak na zpřísňování opatření vůči Rusku a Bělorusku, včetně zákazu dovozu některých knih a hraček. Peskov zároveň kritizoval politiku celého Pobaltí a tvrdil, že tamní politici nemají právo hovořit o potřebě dialogu s Moskvou. Ukrajinci mezitím nabídli Lotyšům vojenskou spolupráci.
„Pobaltí je kompletně nakaženo bacilem rusofobie. To je naprosto zřejmé,“ nechal se slyšet Peskov ve středečním rozhovoru pro ruský První kanál. Podle něj je nepravděpodobné, že by v pobaltských zemích v současnosti dostaly prostor politické síly, které prosazují dialog s Ruskem.
Kremelský mluvčí tak reagoval mimo jiné na kroky Lotyšska nejen vůči ruské ekonomice. Lotyšské úřady nedávno podnikly prohlídky ve čtyřech knihkupectvích s ruskojazyčnou literaturou. Vyšetřování se týkalo podezření z porušování sankcí Evropské unie. Už předtím se země rozhodla omezit ruskojazyčné školy či televizi a rádio.
Lotyšsko zároveň zvažuje další omezení dopravních spojení s Ruskem a Běloruskem. Podle návrhu tamního ministerstva dopravy by od roku 2027 mohl být zastaven pravidelný i nepravidelný autobusový provoz mezi Lotyšskem a oběma zeměmi, stejně jako tranzit.
Budanov v Rize: Ukrajina se nevzdá
Peskovovy výroky zazněly v době, kdy v lotyšské metropoli jednal šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov. Ten se ve čtvrtek setkal s lotyšským prezidentem Edgarsem Rinkēvičsem, premiérem Andrisem Kulbergsem a ministrem obrany Raivisem Melnisem. Mluvili spolu o bezpečnosti v regionu, vojenské spolupráci a rozvoj obranného průmyslu.
Budanov odmítl představu, že by samotné dálkové údery mohly rozhodnout válku. Podle něj jsou raketové a dronové útoky především prostředkem nátlaku, který funguje jen v kombinaci s dalšími formami vojenských operací.
Vyzval také členské státy NATO k užší praktické spolupráci s ukrajinskými ozbrojenými silami. Podle něj by se Ukrajina měla výrazněji zapojovat do společných vojenských cvičení.
Upozornil, že ukrajinské jednotky v některých cvičeních NATO dosud často vystupují především v roli protivníka. To by se podle něj mělo změnit. Společný výcvik by podle něj umožnil aliančním důstojníkům přímo získávat zkušenosti z války, která probíhá na Ukrajině.
„Nikdo na světě nemá takové vojenské zkušenosti jako Ukrajina a Rusko. A pokud nechcete jednat s Ruskem, jednejte s námi. Jsme připraveni se o ně podělit,“ řekl Budanov v Rize.
V poslední době se hovoří o tom, zda chce Rusko eskalovat válku a případně otestovat NATO. Napětí mezi Moskvou a pobaltskými zeměmi na východním křídle aliance sice zůstává vysoké, místní politici ale uklidňují, že riziko bezprostředního útoku nehrozí.
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