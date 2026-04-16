Podvodní právníci radí migrantům, aby předstírali homosexualitu

ČTK

Podvodní poradci a právnické firmy radí imigrantům usilujícím o azyl v Británii, aby předstírali homosexualitu, což má zvýšit jejich šanci na získání trvalého pobytu v zemi. Účtují si za to tisíce liber, upozornila stanice BBC.

Migranti, Lampedusa, Itálie,
Migranti, Lampedusa, Itálie,Foto: Reuters
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová v reakci na zprávu uvedla, že úřady se začnou počínáním poradců zneužívajících systém dávek zabývat.

Poradenské firmy za vysoké poplatky nabízejí své služby přistěhovalcům, kterým končí povolení k pobytu a potřebují získat azyl. Ten mohou dostat jako příslušníci sexuálních menšin, kterým například v Pákistánu či Bangladéši, kde je homosexualita nelegální, hrozí útlak, napsala BBC.

Pokud migrant zaplatí, vymyslí mu příběh o jeho homosexuální identitě a poradí, jak získat podvržené důkazy o ní, včetně fotografií, dopisů či lékařských zpráv.

Podvodníci nabízejí své služby nejčastěji lidem, kterým končí studentské, pracovní či turistické vízum a chtějí zůstat v Británii i za cenu podvodu, spíše než migrantům, kteří nově připlouvají do země přes Lamanšský průliv.

„Kdokoli, kdo bude odhalen, jak se snaží zneužívat náš azylový systém, pocítí plnou sílu zákona, včetně deportace ze Spojeného království,“ sdělila BBC Mahmoodová.

Británie v posledních letech zažívá nárůst počtu přicházejících migrantů. Za loňský rok do země na malých člunech nelegálně připlulo 41 472 migrantů, což je o téměř pět tisíc lidí víc než předloni. Migrace se proto v posledních letech stala v zemi zásadním politickým tématem.

Michael Rapino, prezident a generální ředitel společnosti Live Nation Entertainment Inc. se 19. března 2026 dostavil k federálnímu soudu v New Yorku, kde se řešila kauza porušení antimonopolních zákonů.

Verdikt poroty: Live Nation a Ticketmaster mají v USA nezákonný monopol

Americký pořadatel koncertů Live Nation a jeho divize na prodej vstupenek Ticketmaster si ve Spojených státech vytvořili nezákonné monopolní postavení a účtovali hudebním fanouškům nadměrné ceny. K tomuto závěru podle tiskových agentur dospěla newyorská porota. O podobě trestu soud zatím nerozhodl.

Jaroslava Obermaierová, Petr Oliva, Vladimír Brabec a Josef Koza v jedné z epizod seriálu Třicet případů majora Zemana. Díl nese název Hon na lišku a odehrává se v roce 1948.

Komunistická propaganda v detektivce. Seriál o majoru Zemanovi bude tématem přednášek

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Muzeem Policie ČR a Českou televizí připravil sérii přednášek věnovaných televiznímu seriálu Třicet případů majora Zemana. Historici chtějí ukázat, jak seriál dokázal na pozadí skutečných událostí propojit detektivní žánr s propagandou komunistického režimu v dobách normalizace, a analyzovat, proč stále zůstává v povědomí veřejnosti.

