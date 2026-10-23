Falešné dokumenty, nesouhlas rodičů. Korejské adopce do USA provázely šokující okolnosti

Tisíce lidí narozených v Jižní Koreji, kteří byli adoptováni do Spojených států, zjišťují, že jejich adopce mohly být založeny na podvodných dokumentech nebo se uskutečnit bez souhlasu biologických rodičů. Někteří z nich také popisují zkušenosti s týráním v adoptivních rodinách a zařízeních pro děti. Informoval o tom ve čtvrtek deník The Guardian.
Podle jihokorejské komise pro vyšetřování historických křivd, která tři roky zkoumala 367 adopcí do 11 zemí v letech 1964 až 1999, bylo v 56 případech potvrzeno pochybení.
Děti byly adoptovány bez platného souhlasu rodičů nebo na základě zfalšovaných dokumentů, které je označovaly za sirotky, přestože měly žijící příbuzné.
Případy se týkaly více adopčních agentur. Vyšetřování navázalo na dřívější zprávy o dětech, které mohly být k adopci odvedeny z ulic nebo nemocnic.
Ve Spojených státech žije podle deníku více než 100 tisíc lidí narozených v Koreji a adoptovaných do amerických rodin. Mnozí nyní pátrají po svém původu, biologických rodičích a sourozencích.
Někteří zjišťují, že údaje v jejich adopčních spisech neodpovídají skutečnosti. Jiní se snaží získat dokumenty, které by mohly pomoci objasnit okolnosti jejich odchodu z Koreje.
Možné trauma z opuštění
Jednou z nich je Lauren Whiteová-Gydasová, kterou jako pětiměsíční dítě adoptoval americký pár. „Byla jsem velmi výbušné, vzteklé dítě,“ popsala deníku The Guardian.
Její terapeut se domnívá, že trpěla takzvaným traumatem z opuštění, tedy úzkostí, emoční nestabilitou, hněvem a depresí, jež mnoho adoptovaných dětí prožívá po odloučení od svých biologických matek.
„Docházelo k častému fyzickému i citovému týrání, neustále na mě křičeli. A já křičela nazpět,“ uvedla Whiteová-Gydasová. V deseti letech ji adoptivní rodiče poslali do zařízení Hope House ve státě Idaho, které se staralo o děti z neúspěšných adopcí.
Podle jejích slov se někteří zaměstnanci dopouštěli fyzického týrání: děti povalovali na zem, zavírali je na samotku nebo je udržovali pod vlivem silných léků.
Ředitelka zařízení Donna Velvicková-Lowryová na otázky týkající se těchto obvinění odmítla odpovědět. Organizace Hope House uvedla, že bere obavy o bezpečnost dětí vážně, ale kvůli ochraně soukromí nekomentuje péči o konkrétní bývalé klienty.
Rasismus i potíže s občanstvím
Další adoptovaní popisují rasistickou šikanu, izolaci nebo problémy s duševním zdravím. Někteří se také potýkají s nejistým občanstvím. Právník Gregory Luce, který pomáhá adoptovaným, odhaduje, že ve Spojených státech nemá občanství 35 tisíc adoptovaných osob.
Více než polovina z nich pochází z Koreje. V minulosti totiž americké rodiny někdy nesplnily povinnost požádat za adoptované dítě o občanství.
Jihokorejská vláda se za svou roli v adopčním systému omluvila a v prosinci oznámila, že do roku 2029 ukončí mezinárodní adopce svých dětí. Vyšetřovací komise letos v únoru obnovila činnost a převzala 2100 dosud nevyřešených stížností.
Nově přijímá také podněty biologických rodičů. Někteří aktivisté požadují po korejské vládě odškodnění, obnovení občanství a pomoc s hledáním rodin.
Mezinárodní adopce z Jižní Koreje se rozšířily po korejské válce v 50. letech minulého století. Zpočátku šlo především o děti smíšeného původu. Později však systém pokračoval i kvůli společenskému tlaku na neprovdané matky a ekonomickým zájmům adopčních agentur.
Do Spojených států se dostalo nejvíce zahraničně adoptovaných dětí v roce 2004, kdy jich bylo 23 tisíc. Od té doby počet mezinárodních adopcí do USA výrazně klesl.
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