Je na tom už hůř než vysmívaný Biden. Američané Trumpovi „odebírají body“

Podpora republikánského prezidenta Donalda Trumpa u Američanů klesla na 32 procent, nejnižší úroveň v jeho politické kariéře, ukázal nejnovější průzkum veřejného mínění. Jedním z důvodů je podle agentury Reuters nespokojenost i v řadách republikánů s Trumpovým přístupem k problematice životních nákladů, které zvyšuje i jeho nepopulární válka s Íránem.
Aktuální průzkum agentur Reuters a Ipsos mezi 1277 dospělými Američany, který skončil v neděli, ukázal, že Trumpův výkon v prezidentském úřadu schvaluje 73 procent republikánů proti 82 procentům před týdnem. Celková míra podpory současného šéfa Bílého domu v předešlém týdnu činila 35 procent.
Trump se loni v lednu vrátil do Bílého domu s příslibem, že zkrotí inflaci a ukončí války v zahraničí. V průzkumu agentur Reuters/Ipsos jen několik hodin po jeho inauguraci dosahovala jeho podpora 47 procent, připomněl Reuters.
Trumpova současná popularita je ještě nižší, než jakou kdy v průzkumu zaznamenal jeho demokratický předchůdce Joe Biden, podotkla také agentura. Bidenovo prezidentství se přitom také vyznačovalo prudkým zrychlením inflace a sám exprezident nakonec ukončil kampaň za znovuzvolení, když slabým výkonem v televizní debatě rozvířil obavy o své schopnosti vykonávat úřad kvůli vysokému věku.
Pouhých 17 procent respondentů v aktuálním průzkumu vyjádřilo souhlas s tím, jak Trump řeší otázku životních nákladů. To je přitom podle názoru Američanů hlavní téma, na jehož základě se budou rozhodovat, komu dají hlas ve volbách 3. listopadu. Trumpovi republikáni v nich budou obhajovat těsnou většinu v obou komorách Kongresu.
Trump si mezi republikány udržuje popularitu v migrační politice, v této otázce jej podporuje 79 procent členů jeho strany. Celkově však jeho přístup v této věci podporuje jen 36 procent Američanů, zatímco 55 procent s ním nesouhlasí. Někteří republikánští kongresmani varují, že kvůli Trumpově agresivní kampani za deportaci lidí, kteří ve Spojených státech pobývají nelegálně, by strana mohla přijít o voliče, jejichž rodinní příslušníci přišli do USA teprve nedávno, jako v případě některých Hispánců.
Trumpův přístup ke konfliktu s Íránem podle průzkumu schvaluje pouhých 24 procent Američanů.
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