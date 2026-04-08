Podpatek italské boty je po sesuvu ve velké míře odstřižen od zbytku země

Region Apulie, "podpatek" Apeninského poloostrova, který má formu kozačky, je ve velké míře odstřižen od zbytku země. Ve středu to podle agentury ANSA řekl šéf regionu Antonio Decaro. Může za to sesuv půdy v sousedním regionu Molise, který znemožnil provoz na hlavních dopravních tepnách na jadranském pobřeží.
"Apulie je bohužel s dalšími jižními regiony na jadranském pobřeží izolovaná po sesuvu v Molise," uvedl Decaro. Sesuv totiž zasáhl hlavní železniční trať do regionu z Bologně a také dálnici A14. Decaro vyzval vládu, aby urychleně jednala vzhledem k začínající turistické sezoně a velkým komplikacím v dopravě.
Šéf civilní ochrany Fabio Ciciliano ve středu uvedl, že provoz by mohl být obnoven v krátké době, pokud se sesuv půdy zastavil. Ministerstvo dopravy se domnívá, že by se tak mohlo stát v příštích několika dnech, pokud budou příznivé podmínky.
Sesuv půdy nastal v úterý ráno, uvedla civilní ochrana. Podle ní je dlouhý čtyři kilometry. Úřadům je známý přibližně od 19. století. Půda se ale dává do pohybu při vydatných srážkách, ačkoliv v minulosti byla zavedena opatření na zmírnění sesuvu.
