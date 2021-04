Podnikatele Gluškova uškrtili, tvrdí Britové. Putinův kritik zemřel před třemi lety

Ruský podnikatel Nikolaj Gluškov byl podle britských vyšetřovatelů uškrcen. Jeho tělo se našlo v březnu 2018 v domě v jihozápadním Londýně, kde po emigraci z Ruska bydlel. Podle vyšetřujícího koronera Chinyera Inyamy měla smrt vypadat jako sebevražda, ve skutečnosti ale hlasitého kritika režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina někdo zavraždil.

Nikolaj Gluškov působil jako zástupce generálního ředitele aerolinií Aeroflot. Z Ruska utekl poté, co byl obviněn z tunelování této státní firmy. Už předtím si odseděl pět let ve vězení za praní špinavých peněz. Londýn mu v roce 2010 udělil politický azyl.

Z pitevní zprávy podle serveru BBC vyplývá, že zranění, která Gruškov před smrtí utrpěl, odpovídají "držení za krk, a to zezadu, útočníkem stojícím za obětí". Chybí důkazy o tom, že by se muž svému vrahovi fyzicky bránil. Naopak je prokazatelné, že útočník "připravil scénu, která měla napodobit sebevraždu oběšením". Policie se nyní snaží vystopovat černé auto značky Volkswagen, které bylo spatřeno poblíž Gluškovova domu ve čtvrti New Malden.

Osmašedesátiletý podnikatel se v den své smrti chystal k soudu, kde se měl bránit proti dalšímu rozsudku ruské justice. Ta ho v roce 2017 poslala v nepřítomnosti na osm let za mříže. Aeroflotu měl ukrást v přepočtu víc než 2,6 miliard korun. K přelíčení se ale už nedostavil, jeho tělo objevila v domě dcera Natalia.

"Nedotýkejte se ničeho, dokud sem nepřijde policie - někdo ho zabil," prohlásil údajně hned po příjezdu na místo činu jeden ze zdravotníků. Vyplývá to z dokumentů, které má k dispozici server BBC. Zdravotníci se údajně shodli na tom, že místo vypadalo "podezřele". Policie případ vyšetřovala jako vraždu, později se do vyšetřování i soudní koroner, požádal ho o to protiteroristický oddíl londýnské městské policie.

"Od počátku to bylo nesmírně složité a náročné vyšetřování," řekl serveru BBC Richard Smith, vedoucí protiteroristické jednotky. Celkem policisté vyslechli přes 400 svědků, shlédli 200 hodin záznamů z bezpečnostních kamer a posbírali 1200 důkazních předmětů. V souvislosti s činem zatím nebyl nikdo zadržen, vyšetřovatelé nedělili ani možný motiv.

Nikolaj Gluškov zemřel pouhý týden poté, co byl v Salisbury v jižní Anglii otráven nervovým jedem novičokem bývalý dvojitý britsko-ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia. Podle vyšetřovatelů zatím nic nenaznačuje tomu, že by tyto dva činy spolu souvisely.

Gluškov patřil také k přátelům ruského oligarchy Borise Berezovského, rovněž Putinova kritika. Pro něj před nástupem do Aeroflotu i pracoval. Britská policie Berezovského našla oběšeného v koupelně jeho sídla v britském hrabství Berkshire už v roce 2013. Zda se jednalo o sebevraždu nebo úmyslné zabití, vyšetřovatelé jednoznačně nedokázali určit..

VIDEO: Ruští agenti, kteří se pokusili v Británii otrávit Sergeje Skripala.