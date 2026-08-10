Podnikatel podezřelý z objednání bombového útoku na italského novináře je ve vězení

Italské úřady v pondělí oznámily další zatčení v případu bombového útoku na vozidla italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho z loňského října. Z objednání útoku je podezřelý podnikatel Valter Lavitola, považovaný za blízkého spolupracovníka zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho, napsala agentura AFP.
Před Ranucciho domem ve městě Pomezia, asi 20 kilometrů jižně od Říma, loni 16. října explodovalo výbušné zařízení a zničilo dva novinářovy automobily, nikdo ale neutrpěl zranění. Úřady na konci června zadržely u Neapole čtyři osoby podezřelé z provedení bombového útoku.
Policie také vydala zatykač na Tavarese Gomese Clesia, který je podezřelý z toho, že působil jako prostředník mezi Lavitolou a čtyřmi zadrženými. Úřady podezřívají Lavitolu z toho, že vymyslel bombový útok a pověřil Clesia, aby vyhledal osoby schopné sehnat výbušniny a spáchat demonstrativní atentát před novinářovým domem. Oba muži tam také v září prováděli průzkum okolí, dodala policie, která po Clesiovi stále pátrá.
Lavitola je v Itálii známý jako blízký spolupracovník bývalého premiéra Berlusconiho zesnulého v červnu 2023. Soud v roce 2015 požadoval vězení pro oba muže, kteří čelili obžalobě z podplácení senátora. Berlusconi si měl podle prokuratury „koupit“ hlas jednoho senátora a Lavitola mu měl peníze osobně předat.
Lavitola a jiný podnikatel Giampaolo Tarantini byli rovněž podezřelí z toho, že mezi červencem 2008 a dubnem 2009 zajišťovali Berlusconimu prostitutky a že z něj vydíráním dostali přes 800 tisíc eur (19,4 miliardy Kč) za to, že před soudem lhal o svých činech. Lavitola poté na několik měsíců uprchl do Jižní Ameriky, ale po svém návratu do Itálie v dubnu 2012 byl uvězněn.
Čtyřiašedesátiletý Sigfrido Ranucci je jedním z nejznámějších italských investigativních novinářů, který se proslavil reportážemi o mafii, korupci a konfliktech. Od roku 2017 moderuje v televizi RAI3 investigativní pořad Report. Od roku 2014, kdy mu mafie vyhrožovala smrtí, je pod policejní ochranou.
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