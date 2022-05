Podněstří ví, že prosperita přichází ze Západu. Rozumí hrozbě války, říká expertka

V dubnu jeden z ruských generálů oznámil, že Moskva chce po dobytí jihu a východu Ukrajiny vytvořit spojnici s Podněstřím, separatistickým regionem na území Moldavska. Začaly tu proto růst obavy, zda se sem nerozšíří válka. "Jedna věc je podporovat Rusko v době míru, druhá je být vtažen do války," říká pro Aktuálně.cz moldavská expertka na bezpečnost ve východní Evropě Victoria Roșaová.

Vojenská přehlídka ke Dni vítězství, která se v Podněstří (stejně jako v Moskvě) tradičně koná 9. května, byla letos zrušena. Co to znamená?

Separatističtí vůdci podněsterského regionu rozumí hrozbě války a vyslali jasnou zprávu, že nepodniknou akce, které by mohly vést k násilí. Během posledních 30 let byla tato oblast zapojena do procesu poevropštění, kterým prošlo Moldavsko. I když to samozvaní vůdci regionu neřeknou nahlas, vědí, že prosperita přichází ze Západu, ne z Východu.

V Podněstří je ale kromě separatistických vojenských jednotek také přibližně 1500 ruských vojáků. Jsou hrozbou pro Moldavsko?

Jakékoliv separatistické hnutí nebo zahraniční armáda na národním území představuje hrozbu. Moldavsko není výjimkou, nicméně nemáme přímou hranici s Ruskou federací a separatisté rozumí hrozbě války.

Existují obavy, že by se podněsterské jednotky přidaly k bojům na Ukrajině?

Nikdo nechce umřít. Jedna věc je podporovat Rusko v době míru, kdy to přináší osobní benefity a dovoluje vám to využívat blahobytu Západu. Naprosto opačný případ je, když jste vtaženi do války, trpíte sankcemi, musíte se ukrývat v podzemí a vrací se vám těla v igelitových pytlích.

Ve kterých sektorech je Podněstří závislé na Moldavsku a ve kterých naopak na Rusku?

Podněsterský region je součástí Moldavska a jeho vztahy se světem jdou zcela přes Moldavsko. Obchoduje s Evropskou unií skrze zónu volného obchodu. Obyvatelé cestují do zahraničí s moldavskými pasy.

Rusko je nicméně největší spojenec a podporovatel separatistického regionu. Podkopává vztahy s Moldavskem tím, že této zemi například uměle vytváří dluh za plyn. Ten v současnosti tvoří více než sedm miliard dolarů (v přepočtu 165 miliard korun - pozn. red.).

Tušíte, kolik lidí v regionu podporuje Rusko nebo o sobě přemýšlí jako o obyvatelích nezávislé proruské republiky?

To je složitá otázka, protože neproběhly žádné objektivní průzkumy veřejného mínění. Ale skutečnost, že od začátku války na Ukrajině začali obyvatelé Podněstří ve velkém žádat o moldavské občanské průkazy, mluví sama za sebe.

Jak silná je armáda v separatistickém regionu?

I když mluvíme o paramilitantních silách, které operují a trénují s ruskými jednotkami, tak poslední zprávy ukazují, že jich není ani tolik, aby vytvořily divizi. Nemohou být proto v současné situaci vnímány jako vážná hrozba. Jejich vojenské vybavení je navíc zastaralé. Největší obavy vzbuzuje sklad ve vesnici Cobasna, kde je údajně 20 tisíc tun munice.

A jak silná je moldavská armáda?

Od nezávislosti Moldavska lídři jen málo investovali do bezpečnostních opatření a obrany, protože chybně vnímali termín neutralita, který je vepsán do ústavy. Spoléhali se na ni, a tak z velké části ignorovali hrozby separatistických hnutí a ruských jednotek na svém území.

Dnes už státníci rozeznali potřebu posílit bezpečnost a obranu. Když vezmeme v potaz, že válka je za dveřmi, věřím, že instituce obnovují své nouzové plány a připravují se na různý vývoj.

Jak jsou na tom civilisté? Reagovali by podobně jako Ukrajinci a šli by bránit svoji zem?

Moldavané už v roce 1992 ukázali, že dokážou bránit svou vlast (tehdy se zintenzivnily boje mezi Moldavskem a Podněstřím, při kterých zemřelo přes 400 civilistů - pozn. red.). Bojovali jsme ve složitých podmínkách, kdy národní armáda teprve vznikala. Lidé bránili zemi často jen holýma rukama, nedostali jsme moc zahraniční podpory. Byli jsme na to prakticky sami. Nicméně Moldavané se mobilizovali a bránili svoji znovuzískanou nezávislost a národní hodnoty. Stejně se mobilizovali i nyní a nabídli pomoc Ukrajincům prchajícím před válkou.

Lidé z proruského Podněstří: Zátarasy nás znervózňují, ale nechceme příliš panikařit