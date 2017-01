K útoku v Istanbulu se přihlásil Islámský stát. Střílet mohl Uzbek nebo Kyrgyz

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

K útoku v Istanbulu v noci ze Silvestra na Nový rok se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura Reuters. "Jako pokračování požehnaných operací, které Islámský stát provádí proti ochránci kříže Turecku, hrdinný voják chalífátu zasáhl jeden z nejznámějších nočních klubů, kde křesťané slaví svůj odpadlický svátek," uvedl IS v prohlášení. Podle tureckých bezpečnostních zdrojů by útočníkem mohl být Uzbek nebo Kyrgyz. Zatím neznámý střelec půldruhé hodiny po půlnoci na Nový rok místního času zabil v klubu Reina 39 účastníků novoročních oslav a sedm desítek dalších zranil. O život přišlo 27 cizinců. Mezi 38 dosud identifikovanými oběťmi není žádný Čech.

autor: ČTK