Blíží se konec "Šíleného psa"? Trump potápí ministra obrany, který má přijet do Česka

Donald Trump kritizoval ministra obrany Jima Mattise. Muže, který byl pro prezidenta klíčovým členem administrativy a jenž má 28. října navštívit Česko.

Washington - V roce 2013 byl generál námořní pěchoty Jim Mattis velitelem amerických sil na Blízkém východě. A tehdejší prezident Barack Obama ho odvolal. Vadil mu Mattisův příliš tvrdý, "jestřábí" pohled na Írán.

Teď se stal Írán jedním z důvodů, proč se pod Mattisem povážlivě kymácí křeslo ministra obrany USA. A paradoxně kvůli jeho údajnému mírnému postoji k Teheránu.

Mattis nejspíše přežije přinejmenším do voleb do Kongresu, které se v Americe konají 6. listopadu. Jeho návštěva v Praze, plánovaná na sté výročí založení Československa, by tak neměla být ohrožena. Dále však patrně není už nic jisté.

Jedním z důvodů je podle amerických médií i to, že na rozdíl od ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, který zůstává ve funkci navzdory opakované kritice ze strany prezidenta, ministr obrany sám odejde, než by měl být vystaven Trumpově nedůvěře a zpochybňování.

O Mattisově oslabující pozici v Trumpově týmu se ve Washingtonu spekuluje už nějakou dobu. Přinejmenším od chvíle, kdy na místo prezidentova poradce pro národní bezpečnost letos v dubnu nastoupil John Bolton a nedlouho poté se stal Mike Pompeo novým ministrem zahraničí USA.

Bylo zřejmé, že prezident se ve svém zahraničně-bezpečnostním týmu začal obklopovat lidmi, kteří více vyhovují jeho instinktům a jsou ochotni jednoznačně prosazovat Trumpovu zahraniční reálpolitiku, zarámovanou heslem "Amerika na první místě".

A teď podle amerických médií nejspíše přichází čas, kdy Mattis bude z týmu vytlačen. Usuzují tak na základě Trumpova nedělního rozhovoru pro televizní magazín 60 Minutes na stanici CBS.

Prezident ví všechno nejlépe

"Mám s ním velmi dobrý vztah. Před dvěma dny jsme spolu obědvali," odpověděl Trump na otázku, zda se nechystá šéfa Pentagonu vyměnit.

Pak ale Trump své vstřícné vyjádření na adresu Mattise velmi relativizoval. "Může být, že odchází. On je tak trochu demokrat, pokud chcete znát pravdu… Možná odejde. Chci tím říct, v určitou chvíli každý odejde… To je Washington," upozornil prezident.

Podle amerických médií jde ze strany Trumpa sice o dost zvláštně zaobalenou, ale vcelku jasnou kritiku šéfa Pentagonu. Krátce před tím Trump v rozhovoru navíc uvedl, že brzy chce některé věci "jinak uspořádat", že s některými lidmi ve svém kabinetu "není spokojený".

Nepřímou kritikou Mattise pak byla i pasáž, ve které se moderátorka zeptala na jednu informaci z nedávno vydané knihy Boba Woodwarda o poměrech v Trumpově Bílém domě.

Woodward popisuje, jak Mattis prý Trumpovi vysvětloval, že smyslem existence NATO a toho, proč je stále důležité pro všechny spojence, je prevence dalšího možného světového konfliktu, třetí světové války.

"Ne, to není pravda," odmítl prezident, že by takové poučení od Mattise dostal. "Upřímně, mám rád generála Mattise. Ale myslím, že o tom vím víc než on," naznačil navíc prezident, že si ministrovy expertizy ani příliš necení.

Mattis nicméně v úterý prohlásil, že zůstává součástí Trumpova týmu a že má plnou prezidentovu podporu.

Nesouhlas šíleného psa

V době, kdy si prezident vybral Mattise za ministra obrany, pro něj přitom měl jen slova obdivu a chvály. Nazval ho jedním z "nejefektivnějších generálů za mnoho, mnoho desetiletí".

Mluvil o Mattisovi jako o ztělesnění hesla americké námořní pěchoty "semper fidelis" - vždy věrný. A líbila se mu generálova vojenské přezdívka Šílený pes. "Šílený pes nehraje žádné hry, je to tak?" chválil ministra před svými voliči.

General James "Mad Dog" Mattis, who is being considered for Secretary of Defense, was very impressive yesterday. A true General's General! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2016

Postupem času ale americká média informovala o nesouhlasu Mattise s některými prezidentovými postoji a rozhodnutími. Ministr obrany sice Trumpa veřejně nikdy ani náznakem nekritizuje, ale například prý nesouhlasil s prezidentovým výroky, že NATO je "překonané".

Ministr má také mnohem kritičtější pohled na Rusko, které považuje za zásadní hrozbu pro zájmy USA. Mattis pak nesouhlasil ani s Trumpovým rozhodnutím zrušit společná vojenská cvičení s Jižní Koreou.

A rovněž mu nevyhovuje Trumpovo nařízení o zákazu služby transgenderových osob v americkém vojsku. A nijak ani nespěchá, aby ho uvedl do praxe.

Kniha Boba Woodwarda pak citovala několik případů, kdy měl Mattis v okruhu svých blízkých spolupracovníků Trumpa kritizovat či vyloženě zpochybnit jeho rozhodnutí.

Ministr versus poradce

Mattis měl například tiše odložit k ledu Trumpův požadavek, aby USA spáchaly atentát na syrského vůdce Bašára Asada. Při jiné příležitosti se měl generál o prezidentovi vyjádřit, že má rozhled "žáka páté šesté třídy".

Mattis nazval Woodwardovu knihu fikcí a za naprosto lživou ji označil i Trump. Je ale pravděpodobné, že v prezidentovi to posílilo nedůvěru vůči svému ministru obrany.

V poslední době byl Mattis podle serveru Foreign Policy především Johnem Boltonem vytlačován z důležitých zahraničně-bezpečnostních rozhodnutí.

Bolton se stal tím, kdo formuluje americkou politiku vůči Íránu, přestože výkonné kroky jsou zodpovědností právě Mattise. Bolton například vyhlásil, že Írán "zatraceně zaplatí za to, pokud překříží USA nebo jejich spojence".

Bolton rovněž prohlásil, že Američané budou v Sýrii vojensky přítomni tak dlouho, dokud tam bude mít své síly Írán. Což se liší od Mattisova prohlášení, že Američané jsou v Sýrii z jednoho důvodu - k zajištění trvalé porážky takzvaného Islámského státu.

Když dospělí odcházejí…

Sám Mattis všechny dosavadní spekulace, že by mohl být vyměněn, označoval za mediální drby. "Kolikrát jste si tím prošli jen za tu dobu, co jsem tady. Brzy to umře a ti lidé, co to spustili, budou moci začít psát další drby. Berte to s humorem," řekl Mattis minulý měsíc novinářům.

Zároveň je ale zřejmé, že politické hry ve Washingtonu a v Bílém domě Mattisovi k srdci nijak nepřirostly. "Jsem tak rád, že právě teď jsem pryč z Washingtonu, až bych plakal," zažertoval Mattis minulý měsíc v projevu na Vojenském institutu ve Virginii.

Pokud by Mattis skutečně odešel, Trumpovu vládu by opustil jeden z veřejností nejlépe hodnocených členů administrativy. A podle knihy Boba Woodwarda by se tím ještě ztenčil úzký okruh "dospělých" okolo Trumpa. Tedy lidí, kteří se snaží prezidenta hlídat, aby především v zahraniční politice neučinil rozhodnutí, která by mohla Spojené státy poškodit.

