Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

ČTK ČTK
před 14 minutami
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social zpochybnil v úterý řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu, za což hrozí vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů. K vítězství stačí dosažení nejvyššího počtu hlasů, není potřeba, aby to bylo přes 50 procent.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

"Vypadá to, že se Honduras snaží změnit výsledky svých prezidentských voleb. Pokud to udělá, tak si to odskáče!" napsal Trump. Tamní volební komisi kritizuje za to, že podle něj sčítání náhle zastavila o půlnoci na 30. listopadu.

"Jejich sčítání se zastavilo, když bylo spočítáno pouze 47 procent hlasů. Je zcela nezbytné, aby komise sčítání hlasů dokončila. Hlasy stovek tisíc Hondurasanů musí být sečteny. Demokracie musí zvítězit!" dodal americký prezident.

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

Donald Trump

Prozatímní výsledky vedou dva pravicoví kandidáti, a to Nasry Asfura, prosazovaný Trumpem, a Salvador Nasralla. Oba mají necelých 40 procent, Asfura je v těsném vedení. Levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem 19 procent.

Zatím není ani jasné, kolik už bylo sečteno hlasů, protože webové stránky, kde by se měly průběžně aktualizovat výsledky, mají problémy, poznamenala agentura Reuters.

Trump vstoupil do kampaně krátce před jejím koncem hrozbou, že pokud Hondurasané nezvolí Asfuru, omezí zemi pomoc ze Spojených států. Prohlásil také, že omilostní exprezidenta a Asfurova spolustraníka Juana Orlanda Hernándeze, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA.

Studentka letěla z Bostonu za rodinou v Texasu, místo toho ji deportovali

studentka u tabule matematika ilustrační foto

Někteří voliči Trumpův zásah do voleb uvítali, myslí si, že by to mohlo znamenat, že migranti z Hondurasu budou moct zůstat ve Spojených státech. Od Trumpova návratu do úřadu v lednu bylo z USA deportováno téměř 30 tisíc honduraských občanů. Pro Honduras to znamenalo těžkou finanční ztrátu, protože značnou část příjmů země představovaly peníze, které posílali svým příbuzným Hondurasané žijící v USA.

Kromě prezidenta volili Hondurasané na následující čtyři roky rovněž 128 poslanců a stovky starostů.

 
