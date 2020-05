Mluvčí ruské diplomacie: Praha ještě neodpověděla. Moskva chce termín konzultací

Senát Spojených států dnes potvrdil Johna Ratcliffea do funkce šéfa amerických tajných služeb (DNI), na kterou ho nominoval prezident Donald Trump. Informovala o tom agentura Reuters. Ve stočlenném Senátu hlasovalo pro Ratcliffea 49 přítomných zákonodárců, proti jich bylo 44.

Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. DNI byla bez stálého šéfa od loňského srpna, kdy z funkce odešel Dan Coats, se kterým měl Trump v minulosti několik sporů.

Trump Ratcliffea nominoval do této funkce dvakrát. Poprvé loni, Ratcliffe ale krátce po nominaci o post ztratil zájem. Trump to tehdy vysvětlil tím, že se kvůli výpadům tisku rozhodl zůstat kongresmanem. Letos v únoru ho ale do čela DNI nominoval znovu.

Šéfa DNI navrhuje prezident a kandidáta poté musí schválit Senát USA, ve kterém mají republikáni většinu. Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na USA v září 2001 a Ratcliffe ji nyní bude zastávat jako v pořadí šestý.