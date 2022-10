Kontroly na hranicích podle Bratislavy porušují Schengenský kodex, Praha to odmítá

Slovensko považuje stávající české kontroly na společné hranici za porušení schengenského kodexu, řekl v pátek novinářům slovenský ministr vnitra Roman Mikulec. Opětovně tvrdil, že Česko v souvislosti s předáváním migrantů porušuje takzvanou readmisní dohodu obou zemí. Slovenská policie možná navrhne, aby Bratislava tuto dohodu vypověděla.

Česko kvůli náporu migrantů původem hlavně ze Sýrie zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem na konci září a opakovaně rozhodlo o jejich prodloužení, podobný krok vůči Slovensku učinilo i Rakousko. Český vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) slovenskou kritiku odmítl, k žádnému porušení schengenského kodexu podle něj nedochází.

"Schengenský kodex uvádí, že zavedení kontrol na vnitřních hranicích by mělo být posledním a nikoli prvním řešením a až poté, co jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti. My říkáme, že tyto možnosti vyčerpány nebyly," uvedl Mikulec ve vesnici Brodské u hranic s Českem.

Slovenský ministr zopakoval svou dřívější kritiku na adresu Česka za to, že Praha podle něj nedodržuje mezistátní dohodu ohledně předávání migrantů. Čeští představitelé už dříve podobnou výtku odmítli. Český ministr vnitra Vít Rakušan v polovině října řekl, že Česko a Slovensko budou společně pracovat na úpravě smlouvy o vracení migrantů a na nové smlouvě o policejní spolupráci.

"Česko z našeho pohledu porušuje readmisní dohodu tím, že migranty, které zadrží na svém území, vozí autobusy do blízkosti hranic se Slovenskem a bez dodržení dohod a vzájemnosti vykládá tyto migranty a posílá je na území Slovenska. Nejenom že porušují readmisní dohodu, ale i ohrožují životy a zdraví samotných migrantů," řekl v pátek Mikulec. Dodal, ve zmíněné záležitosti probíhají mezi Slovenskem a Českem jednání expertů a politiků.

"Readmisní dohoda může být uplatňována jen tehdy, pokud země je schopna lidi vrátit do země původu. Slovensko není schopno vrátit tyto lidi do Sýrie nebo do Afghánistánu, protože je tam válečný konflikt," řekl slovenský ministr.

Slovenský policejní viceprezident Damián Imre na společné tiskové konferenci s Mikulcem řekl, že policie by v případě pokračování stávajícího vývoje ohledně migrantů mezi Českem a Slovenskem navrhla vypovězení readmisní dohody s Českem. Imre uvedl, že běženci ze Sýrie a Afghánistánu po absolvováním příslušné administrativní procedury na Slovensku chtějí pokračovat ve své cestě. Podle Mikulce míří hlavně do Německa a do jiných zemí západní Evropy.

Mikulec zopakoval, že řešením migrace je zajištění vnější hranice schengenského prostoru volného pohybu osob. Bratislava v této souvislosti minulý týden vyslala 40 policistů na maďarsko-srbskou hranici. Slovensko je pro migranty tranzitní zemí, jejich trasa vede hlavně přes Srbsko a Maďarsko.

Česká vláda ve čtvrtek rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem do 12. prosince. Rakousko pak oznámilo, že hraniční kontroly se Slovenskem, které měly skončit dnes, také prodlouží o 15 dní.

"K žádnému porušení schengenského kodexu z naší strany nedochází. Prodloužení kontrol je přesně v mezích mezinárodních pravidel," reagoval slovenskou kritiku Vít Rakušan. "Nelegální migraci řešíme v celoevropském měřítku v rámci českého předsednictví Evropské unie. Není to boj se Slováky, ale především s převaděči, kteří nelegálně vydělávají na lidském neštěstí," poznamenal český ministr vnitra. "Během kontrol čeští policisté, celníci i vojáci odhalili na šest desítek lidí, kteří takto vydělávají na prchajících," dodal.

