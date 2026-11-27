V rozsáhlém úniku dat z ruského statistického úřadu Rosstat se objevil i úmrtní list šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Německý časopis Stern, který dokumenty analyzoval, upozornil na neobvykle obecné údaje o příčině smrti. V záznamu někdejšího Putinova spojence a oligarchy navíc oproti ostatním obětem letecké nehody chybí jeden další údaj.
Jsou to už více než tři roky, co se v ruské Tverské oblasti zřítil soukromý letoun Embraer Legacy 600. Na jeho palubě tehdy zahynul nejen šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, ale také spoluzakladatel žoldnéřské organizace Dmitrij Utkin a dalších osm lidí.
Ruské úřady dodnes nezveřejnily oficiální závěrečnou zprávu o nehodě a okolnosti tragédie zůstávají nejasné. Nové detaily však nyní přinesl německý magazín Stern, kterému se podařilo nahlédnout do rozsáhlé databáze ruského statistického úřadu Rosstat, k jehož datům se koncem srpna dostali proukrajinští hackeři ze skupiny Silent Crow a běloruského uskupení Belarusian Cyber Partisans.
V uniklých spisech, které obsahují přibližně 11,6 milionu záznamů o úmrtích, figurují právě i úmrtní záznamy všech deseti obětí havárie Prigožinova letadla. Úředníci je do systému zanesli 27. srpna 2023, tedy čtyři dny po nehodě.
Kódy, které nic neprozradí
U všech deseti obětí je v dokumentech uvedena stejná klasifikace příčin smrti podle mezinárodního systému ICD-10 a ICD-11. Konkrétně jde o tři kódy – Y33.8, T07 a ND37 –, které označují blíže neurčené okolnosti úmrtí a mnohočetná, blíže nespecifikovaná zranění.
Záznamy tak neupřesňují, jaká zranění za jejich smrtí stála ani co je způsobilo. Pro některé druhy poranění, jako jsou následky výbuchu, přitom existují i podrobnější klasifikační kódy.
Stern upozorňuje také na to, že zatímco u osmi obětí nehody je v úmrtních záznamech uvedena adresa trvalého bydliště, u Prigožina a Utkina tento údaj chybí. Jako datum úmrtí mají všichni zaznamenán 23. srpen 2023, místem smrti je oblast poblíž vesnice Kušenkino v Tverské oblasti.
„Tyto obecné, a tedy nepřesné diagnostické kódy mohou zastánce teorie o atentátu utvrdit v přesvědčení, že pád letadla byl tehdy úmyslně způsoben,“ dodává německý magazín.
Letadlo se zřítilo krátce po Prigožinově vzpouře
K havárii došlo pouhé dva měsíce po ozbrojené vzpouře Wagnerovy skupiny proti ruskému vojenskému velení. Prigožin coby významný spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina tehdy se svými žoldnéři vyrazil směrem k Moskvě ve snaze svrhnout vojenské vedení, které dlouhodobě kritizoval.
Postup nakonec zastavil až po dohodě, kterou zprostředkoval běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Kreml následně jeho počínání označil za zradu.
Osudný let z Moskvy do Petrohradu Prigožin absolvoval 23. srpna 2023. Jeho soukromý letoun odstartoval v 17:53 a poslední signál vyslal o necelou půlhodinu později, kdy už prudce klesal. Stroj se následně zřítil poblíž vesnice Kušenkino, kde místní zachytili hořící trosky na poli.
O čtyři dny později ruští vyšetřovatelé oznámili, že totožnost všech deseti obětí potvrdili pomocí analýzy DNA. Kromě Prigožina a Utkina zahynul také například Valerij Čekalov, který měl ve Wagnerově skupině na starosti logistiku.
Bezprostředně po havárii se začaly objevovat spekulace, že za pádem letadla stál atentát. Západní tajné služby se tehdy přikláněly k verzi, že letoun mohl zničit výbuch na palubě.
Podezření posilovala mimo jiné také krátká doba, která uplynula od Prigožinovy vzpoury. Veřejně dostupné důkazy, které by cílenou likvidaci někdejšího šéfa wagnerovců potvrzovaly, nicméně dodnes chybějí a ani nově zveřejněné úmrtní záznamy na tom nic nemění.
Skutečnost, že ruští úředníci nezaznamenali podrobnější informace o zraněních, sice může vyvolávat otázky, sama o sobě ale nic nevypovídá o příčině havárie. Prigožina pohřbili 29. srpna 2023 v Petrohradu. Pohřeb se konal v soukromí, za účasti nejbližších členů rodiny.