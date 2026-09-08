Podivná srážka u Kurska a úder ze tmy na Krymu. Ruské letectvo sčítá ztráty

„Je to dárek ke Dni vojenské rozvědky Ukrajiny,“ píše se na stránkách ukrajinské vojenské rozvědky HUR, která v pondělí slavila svůj den. „A svátek bez dárků není svátek.“ Tím dárkem je ruský letoun Su-24, který operativci HUR zasáhli na Krymu. A tím černý den pro ruské letectvo neskončil.
Letoun stojící na letišti zasáhl dron speciální jednotky „Skupina 13“. Přesný rozsah poškození není znám, ale videozáznam ukazuje výrazný výbuch, který prakticky jistě znamená buď zničení stroje, nebo jeho těžké poškození.
Suchoj Su-24 je sovětský nadzvukový taktický bombardér a průzkumný letoun určený k přesným úderům za jakéhokoliv počasí. Do služby byl zaveden v roce 1974 a je typický svou měnitelnou geometrií křídel.
Jde o stroj, který je „očima“ ruského letectva nad Černým mořem. Slouží k navádění protilodních střel, monitorování ukrajinských námořních dronů a hlídkování kolem strategických tras.
Rusové jich mají ve výzbroji něco přes sto, ale během invaze na Ukrajinu prokazatelně přišli o několik desítek těchto strojů. Vzhledem k tomu, že jejich výroba skončila již v 90. letech, je obtížné je nahradit. Moskva je sice nahrazuje modernějšími Su-34, ty jsou ale primárně vytíženy na frontové linii na východě a jihu Ukrajiny.
Úder vedený HUR přímo na základně ukazuje na přetížení ruské protivzdušné obrany, která není schopná ubránit ani tak cenný cíl ve svém zázemí.
Ještě větší ztráty utrpělo ruské letectvo nad Kurskou oblastí. Srazily se tam dva moderní letouny Su-35. Oznámil to v pondělí 7. září ruský vojenský letecký telegramový kanál Fighterbomber. Důvody a okolnosti srážky letadel se v současné době zjišťují.
Su-35S je těžký víceúčelový nadzvukový stíhací letoun generace 4++, navržený pro vybojování vzdušné nadvlády i přesné údery na pozemní a námořní cíle. Je proslulý svou mimořádnou manévrovatelností a výkonným radarem.
Do výzbroje byl zařazen v roce 2014 a Rusové jich vyrobili přibližně 160 až 180 kusů, z toho několik desítek na export. Vzhledem k tomu, že roční kapacita ruských závodů je jen deset až patnáct kusů, je ztráta dvou strojů pro ruské letectvo velmi špatnou zprávou. Ukrajinci navíc podle databáze ORYX prokazatelně zničili dalších deset strojů.
Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových pěti procentech
Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila pět procent, zůstala tak stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373.891 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 6545 více než o měsíc dříve.
Trump označil Island na mapě za součást USA. Reykjavík si kvůli tomu předvolal velvyslance
Island si předvolal amerického velvyslance poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na níž jsou Island i další země zobrazeny pod vlajkou Spojených států. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV.
Po louverské loupeži další úder. Z muzea Renoira ve Francii zmizela díla za 218 milionů
Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na devět milionů eur (asi 218 milionů korun).
V Kadani kvůli hrozbě bomby evakuovali 240 lidí. Policie výbušninu nenašla
Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Informovala o tom policie na síti X.
Lidl v Kladně zachvátil rozsáhlý požár. Škoda je 120 milionů, hasiči dál dohašují
V Kladně od půlnoci hořel supermarket Lidl, zasahovaly desítky hasičů a větší množství techniky. Škoda je předběžným odhadem 120 milionů korun. Před 2:30 dostali hasiči rozsáhlý požár pod kontrolu a krátce před 5:00 snížili poplachový stupeň na druhý ze čtyř, původně platil třetí. Dopoledne pokračují v dohašování.