Přeskočit na obsah
Benative
8. 9. Mariana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Podivná srážka u Kurska a úder ze tmy na Krymu. Ruské letectvo sčítá ztráty

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

„Je to dárek ke Dni vojenské rozvědky Ukrajiny,“ píše se na stránkách ukrajinské vojenské rozvědky HUR, která v pondělí slavila svůj den. „A svátek bez dárků není svátek.“ Tím dárkem je ruský letoun Su-24, který operativci HUR zasáhli na Krymu. A tím černý den pro ruské letectvo neskončil.

Sukhoi Su-24 (NATO reporting name: Fencer) started development in the early 1960s and first flew in 1967. Developed in the Soviet Union.
Vývoj letounu Suchoj Su-24 začal v Sovětském svazu zkraje 60. let minulého století a poprvé vzlétl v roce 1967.Foto: Profimedia – Dirgantara / Alamy / Profimedia
Reklama

Letoun stojící na letišti zasáhl dron speciální jednotky „Skupina 13“. Přesný rozsah poškození není znám, ale videozáznam ukazuje výrazný výbuch, který prakticky jistě znamená buď zničení stroje, nebo jeho těžké poškození.

Suchoj Su-24 je sovětský nadzvukový taktický bombardér a průzkumný letoun určený k přesným úderům za jakéhokoliv počasí. Do služby byl zaveden v roce 1974 a je typický svou měnitelnou geometrií křídel.

Související

Jde o stroj, který je „očima“ ruského letectva nad Černým mořem. Slouží k navádění protilodních střel, monitorování ukrajinských námořních dronů a hlídkování kolem strategických tras.

Rusové jich mají ve výzbroji něco přes sto, ale během invaze na Ukrajinu prokazatelně přišli o několik desítek těchto strojů. Vzhledem k tomu, že jejich výroba skončila již v 90. letech, je obtížné je nahradit. Moskva je sice nahrazuje modernějšími Su-34, ty jsou ale primárně vytíženy na frontové linii na východě a jihu Ukrajiny.

Reklama
Reklama

Úder vedený HUR přímo na základně ukazuje na přetížení ruské protivzdušné obrany, která není schopná ubránit ani tak cenný cíl ve svém zázemí.

Ještě větší ztráty utrpělo ruské letectvo nad Kurskou oblastí. Srazily se tam dva moderní letouny Su-35. Oznámil to v pondělí 7. září ruský vojenský letecký telegramový kanál Fighterbomber. Důvody a okolnosti srážky letadel se v současné době zjišťují.

Související

Su-35S je těžký víceúčelový nadzvukový stíhací letoun generace 4++, navržený pro vybojování vzdušné nadvlády i přesné údery na pozemní a námořní cíle. Je proslulý svou mimořádnou manévrovatelností a výkonným radarem.

Do výzbroje byl zařazen v roce 2014 a Rusové jich vyrobili přibližně 160 až 180 kusů, z toho několik desítek na export. Vzhledem k tomu, že roční kapacita ruských závodů je jen deset až patnáct kusů, je ztráta dvou strojů pro ruské letectvo velmi špatnou zprávou. Ukrajinci navíc podle databáze ORYX prokazatelně zničili dalších deset strojů.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto

V Kadani kvůli hrozbě bomby evakuovali 240 lidí. Policie výbušninu nenašla

Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Informovala o tom policie na síti X.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama