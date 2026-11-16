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Zahraničí

Podezření se nenaplnilo. Za masivním příchodem migrantů do Ceuty nestálo Maroko

ČTK
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Španělská tajná služba CNI nemá poznatky, že by za masivním příchodem migrantů do španělské Ceuty na konci července stálo Maroko. CNI to uvedla ve vyjádření pro soud, ze kterého v pondělí citovala španělská média. Soud pro předběžné vyšetřování se mimo jiné zabývá podezřením, že příchod 70 až 80 tisíc lidí byl útokem na španělskou územní celistvost.

Část španělských politiků i veřejnosti podezřívá Maroko z toho, že příchozí vlně migrantů do Ceuty napomáhalo.
Část španělských politiků i veřejnosti podezřívá Maroko z toho, že příchozí vlně migrantů do Ceuty napomáhalo.Foto: AP
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Spain Ceuta
Migrants gather in Fnideq
Spain Ceuta
APTOPIX Spain Ceuta
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Právě Maroko, které si nárokuje suverenitu nad Ceutou, část španělských politiků a tamní veřejnosti podezřívá, že příchodu velkého počtu migrantů do města napomáhalo.

„Hloubkové vyšetřování ze strany CNI nezjistilo skutečnosti, které by umožnily tvrdit, že marocké státní orgány byly zapojeny do plánování, uskutečnění či koordinace akce tohoto druhu,“ sdělila podle agentury EFE tajná služba v prohlášení zaslaném soudu.

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Podle CNI však některá rozhodnutí marockých úřadů, například malý počet hlídkujících policistů na hranici se Španělskem, přispěla k příchodu velkého počtu lidí do Ceuty.

Tajná služba také tvrdí, že vedení policie nemělo informace, které by mu dovolily předvídat „kolaps na hranicích bezprecedentního rozsahu“ na konci července.

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Španělské bezpečnostní složky podle předchozích informací věděly, že po sociálních sítích kolovaly výzvy k překročení hranice do Ceuty. Tajná služba ale poukázala na to, že existence takových výzev neznamená, že se i uskuteční.

Vláda tvrdí, že ke zorganizování masivního příchodu migrantů do Ceuty přispěly organizace, které se zabývají převaděčstvím. Nepřímo ke vzniku situace mohlo přispět i rozhodnutí nejvyššího soudu, který zpřesnil podmínky, za kterých je možné migranty zadržené na hranici okamžitě předat zpět do Maroka.

Po příchodu do Ceuty se většina lidí vrátila na konci července a začátku srpna do Maroka.

Připomeňte si: Bezpečnostní síly v Ceutě zahájily rozsáhlou operaci s cílem vyklidit pláž Trampolín

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