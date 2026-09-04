Podezřelým ze sabotáže v Německu je klimatický aktivista, oznámil ministr vnitra

Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl v pátek spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie v Severním Porýní-Vestfálsku vzala útokem vozidlo podezřelého 48letého muže z Gevelsbergu v této spolkové zemi, uvedl podle agentury DPA regionální ministr vnitra Herbert Reul. Podezřelý napsal dopis, v němž se k útokům přihlásil.
Dobrindt útoky na elektrické rozvodny na několika místech Německa z posledních dnů označil za projev „klimatického extremismu“.
Policejní komando na vůz podezřelého zaútočilo v oblasti povrchového dolu Hombacher Forst. Podle Reula se nyní muž zřejmě pohybuje pěšky a daleko se nedostane.
Policie podnikla domovní prohlídku v bytě, kde našla předměty podobné výbušninám, uvedl také Reul. Písmo v dopise o odpovědnosti za útoky se podle Reula shoduje s rukopisem podezřelého muže.
V době Dobrindtovy a Reulovy tiskové konference deník Bild na svých internetových stránkách informoval, že v Sasku v Lužickém hnědouhelném revíru u hranic s Braniborskem byla u dvou rozvoden nalezena zápalná a výbušná zařízení.
Policie podle agentury DPA uvedla jen to, že zasahuje severně od Zhořelce. Další podrobnosti k zásahu nezveřejnila.
V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna poblíž elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám.
Týž den se stala terčem také rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie našla možné odpalovací zařízení a pyrotechniku. Ve čtvrtek policie nalezla možné odpalovací zařízení u elektrické stanice v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem.
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