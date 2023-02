Dny před vraždami, které otřásly USA: Na podezřelého si stěžovali nadřízení i ženy

V případě čtyřnásobné vraždy amerických studentů v Idahu, která na konci roku otřásla Spojenými státy, se objevily nové skutečnosti. Podezřelý doktorand kriminologie Bryan Kohberger se v týdnech před osudným dnem choval podivně. Opakovaně se pohádal s profesory a stěžovaly si na něj jeho studentky. Nakonec ho univerzita jen pár dní před zatčením vyhodila.

Necelé dva týdny před listopadovou vraždou si Kohbergera pozvalo vedení fakulty kriminologie washingtonské univerzity na kobereček. Množily se stížnosti na jeho chování, píše list New York Times s odkazem na vyjádření vysoké školy, kde během doktorandského studia Kohberger učil studenty nižších ročníků.

Vysoká škola se nachází jen pár kilometrů od univerzity v Idahu, kde byly loni 13. listopadu zavražděni čtyři studenti. Jednadvacetiletou Kaylee Gonclavesovou, její nejlepší kamarádku Madison Mongenovou, Xanu Kernodlovou a jejího přítele Ethana Chapina někdo doma ve spánku ubodal dlouhým nožem. Další dvě spolubydlící, které bydlely o patro níž, policii zavolaly až druhý den po poledni.

Policie dlouho po útočníkovi pátrala, až koncem prosince obvinila právě Kohbergera, jehož DNA na místě našla. Mladý muž svou vinu odmítá a nyní čeká ve vazbě bez možnosti kauce na soudní přelíčení, které by mělo začít v červnu. Motiv činu stále zůstává záhadou.

Nyní se ukázalo, že obavy z doktorandova chování se v týdnech krátce před vraždou začínaly stupňovat. Množily se zprávy, že se studentky v jeho přítomnosti necítí dobře. Byl také obviněn, že nejméně jednu dívku sledoval až k jejímu autu.

Opakované hádky

K jeho vyhazovu ze školy nakonec ale vedly jeho opakované hádky s profesory. Podle oficiálního vyjádření univerzity byl Kohbergerův pracovní výkon nedostatečný a nedodržoval "normy profesionálního chování" v interakcích s fakultou.

Zástupce univerzity americké televizi Fox News sdělil, že Kohberger byl asistentem na škole od loňského podzimního semestru. "Pro studenty je typické, že v rámci doktorského studia získají asistentské nebo podobné místo," vysvětlil viceprezident školy pro marketing a komunikaci Phil Weiler.

Kohberger se na konci září pohádal s profesorem Johnem Snyderem, kterému dělal asistenta. Koncem října od něj dostal e-mail, ve němž mu vysvětloval, jak zatím nesplnil nastavená očekávání. Poté se s oběma sešli zaměstnanci fakulty, aby probrali, jak postupovat dál, a vztahy urovnali.

K další neshodě došlo hned začátkem prosince. Ještě tentýž měsíc se ho katedra rozhodla odvolat z pozice asistenta pedagoga, snížila mu plat a uvedla, že "neudělal pokrok v profesionalitě". Deník The New York Times již dříve informoval, že si studenti stěžovali na jeho přísné známkování.

Vzteklý intelektuál

Přátelé Kohbergera popsali jako intelektuála, který byl ale občas krutý a vzteklý. Jeho vrstevníci vzpomínají, že na univerzitě některé lidi popuzoval svým zvykem věci příliš vysvětlovat. Když mluvil se svými spolužačkami, zněl prý obzvlášť povýšeně.

Doktoranda fascinovali zločinci. Ve zprávách z roku 2018, které psal přátelům, se přiznal, že by chtěl pomoci chytit nějakého násilníka, uvědomoval si ale, že získat takovou pozici bude složité. "Spíš si teď pomýšlím na práci se známými pachateli," napsal. "Radil bych (policii)."

Kohberger měl také v dospívání problém se závislostí na kokainu, kterou připisoval svým psychickým problémům. Podle záznamů z online fór se ke konci studia na střední škole necítil dobře a často pomýšlel na sebevraždu. Jeho známí ale vypověděli, že se ze závislosti dostal a plně se soustředil na studium.

"Je to šílené," uvedl už dříve Jack Baylis, Kohbergerův přítel z rodné Pensylvánie. Nyní se podle svých slov snaží pochopit, jak mohl být ze čtyřnásobné vraždy obviněn. "Samotného Bryana by to fascinovalo," dodal.

Video: "Jsme přesvědčeni, že jsme dopadli vraha čtyř studentů," tvrdí policie z malého města v Idaho (2. 1. 2023)