Podezřelý z krádeže Renoirů navštívil muzeum, tak ho policie urychleně zatkla

Francouzská policie minulý týden urychlila zatčení podezřelých z krádeže dvou obrazů francouzského impresionisty Pierra-Augusta Renoira, protože jeden z nich navštívil další muzeum a vyšetřovatelé se obávali, že chystá svou příští loupež. V pondělí to novinářům řekl marseillský prokurátor Nicolas Bessone, informují agentury Reuters a AP.
Z Renoirova muzea v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie 8. září nad ránem zmizely čtyři obrazy. Dva z nich zloději na útěku pohodili, po dalších dvou dílech v hodnotě 4,2 milionu eur (přes 100 milionů Kč), stejně jako po zlodějích začala policie pátrat.
Obrazy Portrét madame Colonna Romano a Dívka u studny nakonec policie našla minulý týden nedlouho poté, co se jí v různých částech Francie podařilo zatknout šest lidí. Dva z nich jsou obviněni z krádeže a zůstávají ve vazbě.
Obvinění čelí také třetí muž, který je podezřelý ze skrývání obrazů, a čtvrtý, který dostal nabídku na jejich koupi. Zbylé dva muže policie propustila bez obvinění.
K zatčení skupiny policii přiměla návštěva hlavního podezřelého v Nadaci Maeght v Saint-Paul-de-Vence, která vlastní rozsáhlou sbírku moderního umění. Poté se navíc podezřelý sešel s mužem, kterého policie zná z případů krádeží a padělání uměleckých děl z let 2001 a 2003. Muži sice podle prokurátora popřeli, že by chystali další loupež, ten ale vyjádřil přesvědčení, že hlavní podezřelý nenavštívil muzeum jen z lásky k umění.
Klíčovou stopou k vypátrání skupiny byla podle Bessoneho DNA na ochranném obalu jednoho z obrazů, které lupiči upustili, když prchali před policií. Odpovídala DNA 29letého muže, kterého už policie vyšetřovala kvůli obchodu s drogami, díky čemuž sledovala polohu jeho auta.
Z těchto údajů vyplynulo, že krátce po krádeži jel s 41letým mužem do domu třetího podezřelého. Vyšetřovatelům pomohly i údaje o poloze mobilních telefonů a kamerové záznamy. Muž podezřelý z ukrytí obrazů už se navíc přiznal.
Obě umělecká díla nyní bude nutné restaurovat.
Zářijová krádež se stala téměř rok po medializované loupeži v Louvru, nejnavštěvovanějším muzeu světa v srdci Paříže. Tam během několika minut zmizelo osm šperků, včetně diadému francouzské císařovny Evženie. Muzeum odhadlo škodu na 88 milionů eur (přes 2,1 miliardy Kč).
Renoirovo muzeum v Cagnes-sur-Mer bylo založeno v roce 1960 ve vile, kde malíř trávil zimy, aby si léčil revmatoidní artritidu.
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