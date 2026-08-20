Podezřelého z útoku na Nord Stream zatkli v Pule při natáčení filmu o výbuchu plynovodů

Chorvatský soud ve čtvrtek uvalil vazbu na Ukrajince, na kterého vydalo zatykač Německo kvůli poškození plynovodů Nord Stream podmořskými explozemi v září 2022, sedm měsíců po ruské invazi na Ukrajinu, uvedla agentura AP s odvoláním na Ukrajincova obhájce.
Podezřelého zadržela ve středu chorvatská policie - podle tisku právě během natáčení hollywoodského filmu o vyhození plynovodů Nord Stream do povětří, napsala agentura AFP s odvoláním na zprávy v německých médiích.
Německý list Legal Tribute Online (LTO), který se věnuje justičním záležitostem, tvrdí, že podezřelý byl zatčen za bizarních okolností - během natáčení nového politického thrilleru „Hadí ostrov“ o misi ukrajinských potápěčů s hollywoodskými herci Seanem Pennem a Adrienem Brodym v hlavních rolích a pod taktovkou režiséra Douga Limana, známého filmy jako Pan a paní Smithovi či Agent bez minulosti. O natáčení válečných scén v hollywoodském stylu informoval i časopis Spiegel.
Podezřelý údajně působil jako poradce při natáčení Limanova filmu „Hadí ostrov“, jenž má pojednávat o útoku na plynovod Nord Stream z roku 2022, napsal deník The Guardian.
Natáčení filmu údajně začalo v Záhřebu a poté se přesunulo na pobřeží Jadranu, konkrétně do Puly, kde byl podezřelý zatčen, napsala AFP. Ta se kvůli ověření této verze obrátila na německou prokuraturu, která však až dosud nereagovala.
Není jasné, co přesně podezřelý v Chorvatsku dělal. Produkční společnost filmu dosud nevydala žádné vysvětlení, napsal deník The Guardian.
Ukrajincův právník potvrdil, že jeho klient byl zatčen ve středu v Pule na základě evropského zatykače. Ve čtvrtek jej vyslýchali prokurátoři, kteří požádali o uvalení vazby do zahájení extradičního řízení. Obhájce se hodlá proti uvalení vazby odvolat. Není jasné, jak dlouho by řízení o vydání do Německa mohlo v Chorvatsku trvat, dodala AP.
Německá prokuratura ve středu informovala o zatčení podezřelého, kterého identifikovala jako ukrajinského občana Vladimira Z. Tvrdí, že útok na Nord Stream koordinoval Ukrajinec Serhij K. na příkaz ukrajinských státních orgánů s cílem zabránit dodávkám plynu přes plynovody do Evropy a tomu, aby Rusko příjmy z obchodu se zemním plynem financovalo své válečné úsilí. Kyjev dosud vždy odmítal, že by měl na explozích podíl. Serhije K. loni vydala Itálie do Německa.
„Vladimir Z. je vyškolený potápěč,“ uvedlo státní zastupitelství s tím, že patřil ke skupině osob kolem Serhije K., která v září 2022 poblíž ostrova Bornholm umístila výbušniny na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. „Obviněný se účastnil ponorů nezbytných k této operaci,“ dodalo.
Mluvčí prokuratury AP potvrdil, že zatčeným v Chorvatsku je muž, který byl již na podzim 2025 zadržen v Polsku. Tamní soud ale tehdy zamítl německou žádost o vydání a Ukrajinec byl propuštěn na svobodu.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím ale plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.
Někteří západní představitelé měli zpočátku podezření, že exploze má na svědomí Rusko. Němečtí vyšetřovatelé však později poukázali na podezření z ukrajinského zapojení. Rusko obvinilo USA ze zinscenování explozí, což Washington popřel. Plynovody byly dlouho terčem kritiky USA a některých jejich spojenců, kteří varovali, že zvyšují závislost Evropy na ruském plynu, dodala AP.
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