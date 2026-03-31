Podezřelé načasování: makléř šéfa Pentagonu chtěl investovat do zbrojařů před útoky na Írán

Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se v týdnech před americko-izraelskými útoky na Írán snažil o investici v řádu milionů dolarů do velkých zbrojařských společností, píše deník Financial Times (FT) s odvoláním na tři informované zdroje. Pentagon zprávu popřel a požaduje její stažení.
Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley podle Financial Times v únoru kontaktoval investiční společnost BlackRock s cílem investovat do jejího fondu Defense Industrials Active ETF. Udělal tak nedlouho předtím, než Spojené státy spolu s Izraelem 28. února zaútočily na Írán, píše deník.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell zprávu na sociální síti X v noci na úterý SELČ označil za "zcela nepravdivou a vymyšlenou" a požadoval, aby ji list stáhl.
Investice, o které Hegsethův makléř jednal, se podle Financial Times nakonec neuskutečnila, jelikož fond založený loni v květnu ještě nebyl pro klienty Morgan Stanley přístupný. Financial Times neuvádí, do jaké míry byl makléř oprávněn provádět za šéfa Pentagonu investice, ani zda Hegseth o makléřově jednání věděl.
„Ministr Hegseth ani jeho zástupci nekontaktovali BlackRock ohledně jakékoliv podobné investice,“ napsal Parnell.
Zpráva o pokusu realizovat investici se objevila v době, kdy vzbuzuje pozornost obchodování v souvislosti s důležitými politickými rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura Reuters. Některým z těchto rozhodnutí předcházejí mimořádně výhodné sázky, což vede odborníky k podezření, že může docházet k úniku informací.
Dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga, který se nachází v Baltském moři, oznámil gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ukrajina podle médií v minulých dnech několikrát zaútočila na ruské přístavy, které jsou důležité pro vývoz ruské ropy. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda udeřila na přístav Usť-Luga už popáté za deset dní a nyní zasáhla terminál pro nakládku ropy.
Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.
Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.
Princ Andrew se minulý měsíc musel vystěhovat ze svého 30pokojového sídla poté, co byl v únoru zatčen kvůli svým podezřelým kontaktům s nyní již zesnulým americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. O víkendu se v britských médiích objevily snímky karavanu, ve kterém teď černá ovce britské královské rodiny přebývá, když dohlíží na přestavbu svého nového bydliště.