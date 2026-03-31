Podezřelé načasování: makléř šéfa Pentagonu chtěl investovat do zbrojařů před útoky na Írán

Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se v týdnech před americko-izraelskými útoky na Írán snažil o investici v řádu milionů dolarů do velkých zbrojařských společností, píše deník Financial Times (FT) s odvoláním na tři informované zdroje. Pentagon zprávu popřel a požaduje její stažení.

Ministr obrany USA Pete HegsethFoto: REUTERS
Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley podle Financial Times v únoru kontaktoval investiční společnost BlackRock s cílem investovat do jejího fondu Defense Industrials Active ETF. Udělal tak nedlouho předtím, než Spojené státy spolu s Izraelem 28. února zaútočily na Írán, píše deník.

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell zprávu na sociální síti X v noci na úterý SELČ označil za "zcela nepravdivou a vymyšlenou" a požadoval, aby ji list stáhl.

Investice, o které Hegsethův makléř jednal, se podle Financial Times nakonec neuskutečnila, jelikož fond založený loni v květnu ještě nebyl pro klienty Morgan Stanley přístupný. Financial Times neuvádí, do jaké míry byl makléř oprávněn provádět za šéfa Pentagonu investice, ani zda Hegseth o makléřově jednání věděl.

„Ministr Hegseth ani jeho zástupci nekontaktovali BlackRock ohledně jakékoliv podobné investice,“ napsal Parnell.

Zpráva o pokusu realizovat investici se objevila v době, kdy vzbuzuje pozornost obchodování v souvislosti s důležitými politickými rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura Reuters. Některým z těchto rozhodnutí předcházejí mimořádně výhodné sázky, což vede odborníky k podezření, že může docházet k úniku informací.

Archivní foto zásobníku ropy v baltském přístavu Usť-Luga.
ŽIVĚ Ukrajinské drony opět udeřily na ruský přístav, Usť-Luga čelí pátému útoku za deset dní

Dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga, který se nachází v Baltském moři, oznámil gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ukrajina podle médií v minulých dnech několikrát zaútočila na ruské přístavy, které jsou důležité pro vývoz ruské ropy. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda udeřila na přístav Usť-Luga už popáté za deset dní a nyní zasáhla terminál pro nakládku ropy.

ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov
ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě

Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.

Trump
Trump

Ať se problému chopí Evropa. Trump chce konec války i bez otevření Hormuzu

Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.

Marsh Lodge je mnohem skromnější, údajně má pouze pět pokojů a je obklopen plotem, který je vysoký 182 centimetrů. Princ Andrew si na pozemek navíc nechal přivést karavan, který koupil za peníze, co mu Král Karel III. poskytl na životní náklady. (Princ Andrew)

„Kdyby jeho matka viděla tu zrůdu...“ Princ Andrew se stěhuje, zatím je v karavanu

Princ Andrew se minulý měsíc musel vystěhovat ze svého 30pokojového sídla poté, co byl v únoru zatčen kvůli svým podezřelým kontaktům s nyní již zesnulým americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. O víkendu se v britských médiích objevily snímky karavanu, ve kterém teď černá ovce britské královské rodiny přebývá, když dohlíží na přestavbu svého nového bydliště.

