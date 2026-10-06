Hnědý vzkaz z Kremlu? Finsko řeší bizarní vloupání do domů politiků

Kolem dvaceti finských poslanců nahlásilo podezřelá vloupání do svých domů – údajně nic nebylo rozbité, nic nezmizelo, přinejmenším jeden politik naopak na toaletě objevil cizí výkaly. Z bizarních vloupání je obviňována Moskva, u které panuje podezření, že se ve své zpravodajské činnosti vrací i k sovětským metodám.
Podle finského poslance Bena Zyskowicze z vládní středopravicové Národní koaliční strany mohou být za sérií incidentů ruští agenti. Ti se podle něj vloupávají do domovů západních politiků v rámci takzvané „operační psychologie“. Zyskowicz se domnívá, že může jít o součást ruské snahy zastrašovat finské zákonodárce.
„Je to způsob, jak ruská zpravodajská služba dává lidem najevo, že jsou sledováni. Vytváří tím i zmatek nebo obavy,“ řekl finský poslanec britskému deníku The Telegraph.
Finsko je od ruské invaze na Ukrajinu jedním z nejpevnějších podporovatelů Kyjeva a v dubnu 2023 vstoupilo do NATO. Informace o možné bizarní eskalaci takzvané „hybridní války“ se navíc objevují zhruba šest měsíců před finskými parlamentními volbami.
„Putinovy špinavé triky“
K incidentům podle předsedy finského parlamentu Jussiho Halla-aha došlo už loni. Přestože odmítl uvést podrobnosti, podezřelých případů je podle něj „významné množství“. Halla-aho britskému listu dále řekl, že přestože v bytech nebyly patrné známky násilného vniknutí ani nic nechybělo, zůstaly různé stopy naznačující, že se uvnitř někdo pohyboval.
Podobné praktiky mají u zpravodajců dlouhou tradici. Agenti se při vloupáních nemusí snažit něco ukrást. Jejich cílem je dát oběti najevo, že se k ní dokážou dostat, píše The Telegraph v článku nazvaném „Putinovy špinavé triky dorazily až do finských toalet“.
Mohou například přemístit osobní věci, otevřít okna nebo aktivovat alarm. Jindy se podle svědectví ruští agenti zaměřovali na toalety diplomatů či novinářů. Zanechané výkaly nebo moč měly sloužit jako velmi osobní vzkaz: někdo se dostal do vašeho soukromí a vy s tím nemůžete nic dělat.
Britská novinářka Sarah Rainsfordová, která působila jako moskevská zpravodajka BBC, ve svých pamětech Goodbye to Russia popsala, že ruští agenti jednou vnikli do jejího bytu a na každé toaletě zanechali „velkou nespláchnutou hromadu“.
„Podpis“ ruského agenta
Také novinář Guardianu Luke Harding tvrdil, že důstojníci ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) se opakovaně vloupávali do jeho moskevského bytu. Při jednom z incidentů po sobě agenti údajně zanechali sexuální příručku. Krátce nato byl Harding v roce 2011 z Ruska vyhoštěn.
V roce 2023 pak Wall Street Journal informoval, že agent FSB měl údajně vykonat potřebu do kufru vysoce postaveného amerického představitele během jeho návštěvy Ruska. Ruští agenti měli například také nechávat cigaretové nedopalky na toaletách nebo – podobně jako se tomu mohlo stát nyní ve Finsku – zanechat nespláchnutý záchod.
Nejde ale o výhradně ruskou metodu. Východoněmecká tajná policie Stasi například využívala metodu nazývanou „Zersetzung“ (rozklad), jejímž cílem bylo psychicky rozložit disidenty. Agenti přemisťovali předměty v jejich domácnostech nebo vytvářeli jiné zdánlivě nevysvětlitelné situace. Oběť měla postupně získat pocit, že přichází o rozum.
Finské úřady nyní kvůli obavám z ruského vměšování před blížícími se volbami zvyšují ostražitost. Na zprávu o incidentech reagoval i finský prezident Alexander Stubb.
„Útok na člena parlamentu je útokem na demokracii,“ řekl. „Nemělo by to být v žádné podobě dovoleno ani tolerováno,“ dodal.
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