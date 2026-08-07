Podepsáno. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán zpečetily „muslimské NATO“

Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v pátek v saúdském hlavním městě Rijádu podepsaly obrannou dohodu, píše agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu.
Dohoda byla podepsána během návštěvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.
„Cílem této dohody je posílit kolektivní odstrašování proti jakémukoli projevu agrese. Stanoví, že jakýkoli ozbrojený útok proti kterémukoli z těchto tří států bude považován za útok proti všem. Dále počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito třemi státy,“ stojí ve společném prohlášení.
Saúdskoarabský náměstek ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Rajid Krimlí uvedl, že dohoda nesouvisí s možnými jadernými ambicemi Saúdské Arábie ani se „závody ve zbrojení“. „Smlouva nepředstavuje snahu ustanovit vojenskou osu nebo sektářský blok,“ uvedl vysoce postavený diplomat, který zdůraznil obranný charakter dohody.
Šéf tiskového oboru turecké prezidentské kanceláře Burhanettin Duran uvedl na síti X, že smlouva „není namířena proti žádné konkrétní zemi“. Saúdská Arábie podepsala dohodu v období, kdy čelila útokům ze strany Íránu, které Teherán odůvodňoval přítomností amerických základen na území arabského státu využívaných pro údery na své území.
Podle Durana dohoda přispěje k „udržení míru a bezpečnosti v našem regionu“. Podle tureckých úřadů dohoda nenahrazuje jiné mezinárodní smlouvy a je otevřená i dalším zemím v regionu.
Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jadernou velmocí Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO, uvádí agentura AP. Pákistán a v jisté míře i Turecko jsou mezi zprostředkovateli, kteří se snaží dosáhnout dohody ve válce mezi Íránem a Spojenými státy.
V září podepsaly Pákistán a Saúdská Arábie smlouvu o vzájemné obraně, která definuje jakýkoli útok na jeden z těchto států jako útok na oba.
Tato dohoda přichází také v době rostoucího napětí mezi Tureckem a Izraelem ohledně Gazy a dalších regionálních konfliktů, včetně války v Íránu a Libanonu.
Mohlo by vás zajímat: Turecký prezident Recep Erdogan nadělil odjíždějícím státníkům ze summitu NATO v Ankaře netradiční dar na rozloučenou
Když ne slavná šachistka, tak respektovaný soudce. Tisza má nového kandidáta na prezidenta
Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta, informovaly tiskové agentury. Očekává se, že András Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v jihoruském městě Ilskij, v podniku hoří
Ukrajinské drony opět zaútočily na ilskou rafinérii na jihu evropského Ruska. V podniku vypukl požár, nálet si vyžádal pět raněných, informoval krizový štáb Krasnodarského kraje. Rafinerie ve městě Ilskij je jedním z největších petrochemických závodů na jihu Ruska, zvládne zpracovat přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně.
Dron s velkým množstvím výbušnin explodoval v Bulharsku poblíž plynovodu
Dron v sobotu vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA.
Messiho zasáhla rodinná tragédie. Přišel o otce, který stál za jeho kariérou
Lionela Messiho zasáhla těžká ztráta. V rodném Rosariu zemřel jeho otec Jorge, muž, který ho provázel prakticky celou kariérou.
Sparta na turné v USA zažila ovace, bitku i naprostý bizár. Obránce Hojera nakopl rozhodčí
Nabídka ke zcela výjimečné návštěvě, i když vede hodně daleko od domova, se neodmítá. A tak 10. srpna 1926, tedy před sto lety, se fotbalisté pražské Sparty na pozvání Sparty Chicago vydali přes oceán do Ameriky. Nejprve vlakem do Barcelony a potom parníkem Columbus do newyorského přístavu.