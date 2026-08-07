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Zahraničí

Podepsáno. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán zpečetily „muslimské NATO“

ČTK

Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v pátek v saúdském hlavním městě Rijádu podepsaly obrannou dohodu, píše agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu.

Saudi Arabia, Turkey and Pakistan sign joint defence deal in Mecca
Turecký prezident Tayyip Erdogan, saudský korunní princ Mohammed bin Salman, a pákistánský premiér Shehbaz Sharif podepsali obrannou dohodu mezi svými zeměmi Foto: Handout – Saudi Press Agency
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Dohoda byla podepsána během návštěvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

„Cílem této dohody je posílit kolektivní odstrašování proti jakémukoli projevu agrese. Stanoví, že jakýkoli ozbrojený útok proti kterémukoli z těchto tří států bude považován za útok proti všem. Dále počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito třemi státy,“ stojí ve společném prohlášení.

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Saúdskoarabský náměstek ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Rajid Krimlí uvedl, že dohoda nesouvisí s možnými jadernými ambicemi Saúdské Arábie ani se „závody ve zbrojení“. „Smlouva nepředstavuje snahu ustanovit vojenskou osu nebo sektářský blok,“ uvedl vysoce postavený diplomat, který zdůraznil obranný charakter dohody.

Šéf tiskového oboru turecké prezidentské kanceláře Burhanettin Duran uvedl na síti X, že smlouva „není namířena proti žádné konkrétní zemi“. Saúdská Arábie podepsala dohodu v období, kdy čelila útokům ze strany Íránu, které Teherán odůvodňoval přítomností amerických základen na území arabského státu využívaných pro údery na své území.

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Podle Durana dohoda přispěje k „udržení míru a bezpečnosti v našem regionu“. Podle tureckých úřadů dohoda nenahrazuje jiné mezinárodní smlouvy a je otevřená i dalším zemím v regionu.

Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jadernou velmocí Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO, uvádí agentura AP. Pákistán a v jisté míře i Turecko jsou mezi zprostředkovateli, kteří se snaží dosáhnout dohody ve válce mezi Íránem a Spojenými státy.

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V září podepsaly Pákistán a Saúdská Arábie smlouvu o vzájemné obraně, která definuje jakýkoli útok na jeden z těchto států jako útok na oba.

Tato dohoda přichází také v době rostoucího napětí mezi Tureckem a Izraelem ohledně Gazy a dalších regionálních konfliktů, včetně války v Íránu a Libanonu.

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