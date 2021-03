Podcast: Sputnik není první lék z Ruska, neřešme geopolitiku, říká státní tajemnice

Evropská komise vloni slíbila, že zajistí 2,3 miliardy dávek vakcín proti covidu-19. Od začátku ale dodávky váznou a unijní státy v rychlosti očkování zaostávají. Úřady EU nicméně podle státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové dělaly, co mohly. "Bez toho, co EU udělala, by nejen členské státy neměly vakcíny, ale neměl by je celý svět," uvádí v podcastu pro Aktuálně.cz.

"Je jasné, že na začátku nejde vše úplně hladce," podotýká Hrdinková. "Zajistit vakcíny pro zhruba 470 milionů obyvatel celé Evropské unie je opravdu něco jiného než pro devítimilionový Izrael," dodává. I přesto se domnívá, že rozhodnutí pro společný postup všech unijních zemí při objednávání vakcín proti covidu-19 bylo správné a výhodné zejména pro menší státy.

"Myslím si, že pokud by se nevyjednávalo za celou EU, tak by pravděpodobně došlo k cenovému honu. Asi by se nedařilo sjednat jednu cenu pro celou EU a v některých případech i pro celý svět," uvádí státní tajemnice. "Bohaté státy by pravděpodobně byly ochotné zaplatit více a státy chudší by pak nemohly soutěžit," dodává.

Podcast si poslechněte zde:

V loňském roce prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že cílem je do léta tohoto roku naočkovat 70 procent dospělé populace unijních států. I přes zpožděné dodávky Hrdinková stále věří, že v mnohých zemích se to podaří. "Pfizer dodá EU další čtyři miliony dávek ještě v březnu," uvádí státní tajemnice. V dubnu by pak podle ní mohly v Česku být podány až tři miliony dávek vakcín, prozatím je to kolem jednoho milionu.

Schvalování ruské vakcíny Sputnik V Evropskou lékovou agenturou (EMA) by mohlo být podle Hrdinkové úspěšné a kritiku vůči ruskému preparátu nepovažuje za oprávněnou. "Pokud projde schvalovacím procesem tak, jak je předepsáno, tak Sputnik není prvním ani posledním léčivým prostředkem z Ruska, který by přišel. Chtěla bych se tady oprostit od geopolitického aspektu," dodává.

Česko a příspěvky na vývoj vakcín

V souvislosti s vakcínami proti covidu-19 se státní tajemnice ohrazuje také proti nedávnému zjištění serveru Euractiv.cz. Ten uvádí, že Česko nikdy neodeslalo přislíbený příspěvek ve výši 750 tisíc eur v rámci loňské celosvětové dárcovské konference. Tu organizovala Evropská komise s cílem vybrání peněz právě na vakcíny proti covidu-19.

Finanční prostředky ale podle Hrdinkové neměly jít primárně na vývoj samotných vakcín. "Ty se financovaly z rozpočtu EU a podíl má na něm každý unijní stát," uvádí. "Konference byla zaměřená na výzkum, ale také na pomoc chudším státům, u kterých bylo od začátku jasné, že si vakcínu nebudou moci dovolit," dodává.

Hrdinková sice uznává, že přislíbenou částku ještě Česko na účet dárcovské konference neodeslalo, ale podle ní se jedná jen o organizační záležitost. "Česko ještě nedostalo výzvu, jak slib zprocesovat. Jsme připraveni závazku dostát. Není to tak, že bychom říkali, že jsme to slíbili, a nezaplatíme to. Je to jen věc, která zatím nebyla dokončena," uvádí Hrdinková.