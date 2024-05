Novináři popsali, čím europoslanci dráždí. Dříve šampaňským, teď jinými výhodami

"Zákony platné v Česku platí ze sedmdesáti procent v celé Evropské unii," vysvětluje novinářka a dlouholetá bruselská zpravodajka Kateřina Šafaříková důležitost Evropského parlamentu a voleb do něj, které proběhnou příští týden 7. a 8. června.

V nové epizodě podcastu E40 - napříč kontinentem tím odpověděla na otázku Martina Nováka, jak by mu jako obyčejnému chlapovi z ulice a trochu buranovi, který pije pivo a dívá se na fotbal, vysvětlila, proč má jít k volbám.

Podcast E40 si můžete přehrát také ve svých podcastových aplikacích, mj. ve Spotify:

Kateřina Šafaříková v podcastu hovoří o tom, že Evropský parlament některé Evropany trochu dráždí svými vysokými náklady a tím, že europoslanci mají možná až příliš mnoho výhod a diet. "Časy, kdy do Štrasburku létaly speciály, jejichž paluby přetékaly šampaňským, aby se někteří europoslanci vůbec dostavili, jsou ale naštěstí minulost. Europarlamentu by prospělo, kdyby opustil Štrasburk a zasedal jen v Bruselu, ale naráží to na odpor Francie," popisuje novinářka.

Novák glosuje českou kampaň a pozastavuje se nad tím, že průzkumy přisuzují málo hlasů straně Pro Jindřicha Rajchla. "Na to, jaký humbuk strana vzbuzuje na sociálních sítích a jak oblepila celou republiku billboardy, to může být docela neúspěch," říká.

Šafaříková si myslí, že právě Rajchlovi možná mnoho hlasů vezme automobilový závodník Filip Turek, kandidát stran Přísaha a Motoristé. Jeho agenda a názory jsou podobné těm Rajchlovým.

"Když vyjedete z velkých měst, vidíte hlavně billboardy Rajchla a Turka," uvádí Šafaříková s poukazem na svoji nedávnou návštěvu jižních Čech a Krušnohoří.