Přeskočit na obsah
Benative
27. 5. Valdemar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Podal mu smrtelnou dávku ketaminu. Asistent herce Matthewa Perryho dostal přes tři roky vězení

ČTK

Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, ve středu poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení. Uvedla to agentura AP. Šedesátiletý Iwamasa podle ní zároveň dostal dvouletou podmínku a pokutu 10 tisíc dolarů (209 tisíc korun).

Matthew Perry
Úmrtí herce Perryho souviselo právě s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů. (Matthew Perry)Foto: Shutterstock
Reklama

Iwamasa byl po boku tehdy 54etého Perryho v posledních dnech jeho života, kdy podle AP fungoval jako asistent a zároveň jako drogový kurýr a de facto lékař. Byl posledním člověkem, který herce viděl naživu, a také prvním, kdo ho objevil mrtvého.

Šlo o poslední z pěti rozsudků, které se týkaly úmrtí představitele Chandlera v seriálu Přátelé z října 2023. Před dvěma týdny dostal Erik Fleming, který Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, dvouletý trest odnětí svobody. Dealerku Jasveen Sanghaovou už v dubnu soud poslal za mříže na 15 let.

Související

Úmrtí herce Perryho souviselo právě s požitím ketaminu, který se používá jako anestetikum a v poslední době stále častěji také na potlačení duševních problémů. Perry podstupoval terapii ketaminem kvůli depresím, látku si však sháněl i nad rámec léčby.

Silné účinky preparátu, stejně jako onemocnění tepen a užívání dalších léků podle vyšetřovatelů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: U Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy MMA na Trumpovy narozeniny

U Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy MMA na Trumpovy narozeniny | Video: The White House, Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden

Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.

Eid al-Adha in Bunia, DR Congo
Eid al-Adha in Bunia, DR Congo
Eid al-Adha in Bunia, DR Congo

Boj proti ebole v Kongu ztěžuje tamní konflikt, uvedl šéf WHO

Válka ve východní části Konga podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) ztěžuje potřebnou reakci na šířící se epidemii eboly v oblasti. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu na síti X napsal, že východ Konga čelí katastrofálnímu střetu konfliktu a onemocnění, a vyzval proto k okamžitému příměří.

Britain Poland
Britain Poland
Britain Poland

Polsko a Británie podepsaly novou dohodu o bezpečnosti a obraně

Polský premiér Donald Tusk ve středu se svým britským protějškem Keirem Starmerem podepsal v Londýně novou bezpečnostní a obrannou dohodu. Cílem smlouvy je odradit potenciální hrozby, uvedla agentura PAP. Dohoda zahrnuje posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení, a spolupráci obou zemí v obranném průmyslu. Oba premiéři se shodli, že největší hrozbu představuje Rusko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama