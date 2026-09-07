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Zahraničí

Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců, oznámily ruské úřady

ČTK
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Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a šest dalších utrpělo zranění, uvedlo v pondělí podle agentury AFP ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. Deseti z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a šest se pohřešuje, uvedlo ministerstvo.

Lavina - ilustrace
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina, která se sesunula z pětitisícové hory Mižirgi, zasáhla skupinu 33 lidí. Deseti z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a šest se pohřešuje, uvedlo ministerstvo.

Do pomoci horolezcům a pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než 50 záchranářů, nicméně jejich úsilí komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu dalších lavin.

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