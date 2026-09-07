Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců, oznámily ruské úřady

Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a šest dalších utrpělo zranění, uvedlo v pondělí podle agentury AFP ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. Deseti z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a šest se pohřešuje, uvedlo ministerstvo.
Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina, která se sesunula z pětitisícové hory Mižirgi, zasáhla skupinu 33 lidí. Deseti z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a šest se pohřešuje, uvedlo ministerstvo.
Do pomoci horolezcům a pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než 50 záchranářů, nicméně jejich úsilí komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu dalších lavin.
Mohlo by vás také zajímat: Zaskočený Zelenskyj. Ozbrojený střet tajných služeb paralyzoval ulice Kyjeva
V Praze se točí seriál podle románové novinky Dana Browna Tajemství všech tajemství
Netflix prostřednictvím fotografie ze zákulisí oznámil, že v Praze aktuálně probíhá natáčení seriálové adaptace Brownova mysteriózního bestselleru Tajemství všech tajemství, jehož děj se z velké části odehrává právě v české metropoli. Oznámil také další členy hereckého obsazení.
Na jižním pólu Saturnu se něco probudilo. NASA sleduje záhadný útvar, který stále nabývá na síle
Saturn proslavily jeho prstence i podivuhodně pravidelný šestiúhelník, který už desítky let obepíná severní pól planety. Teď ale Hubbleův teleskop zachytil na opačné straně Saturnu nový obří útvar, po němž na starších snímcích nebyla stopa. Desetistranná struktura se stále vyvíjí a astronomové zatím nevědí, proč vznikla ani zda vydrží stejně dlouho jako její slavný severní protějšek.
Nový most, staré spojenectví. Severní Korea a Rusko propojily své hranice
Severní Korea a Rusko v pondělí otevřely první silniční most spojující oba státy. Stavbu, která se klene přes řeku Tuman (Tumannaja) tvořící společnou hranici, označili představitelé obou zemí za významný milník strategického partnerství Pchjongjangu a Moskvy, informovala agentura Reuters.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděskou oblast. Tvrdí, že zasáhlo loď s vojenským nákladem
Ruská armáda v noci na pondělí zaútočila na jihoukrajinskou Oděskou oblast, oznámila ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Moskva tvrdí, že v jednom z přístavů v tomto regionu zasáhla loď s vojenským nákladem.
„Šance jedna ku tisíci.“ Těžký osud Čecha zocelil, při revoluci měl na očích klapky
České sportovní fanoušky dojal v poslední srpnovou neděli příběh Matěje Lukeše. Ve 24 letech se stal v Číně mistrem světa v moderním pětiboji a v cíli emotivně hlásil: „Tohle je pro moji rodinu!“ Mámu mu před pár lety vzala rakovina, táta od loňského roku statečně bojuje s handicapem. Lukeš mu však zlatou medaili ukáže osobně až za nějaký čas.