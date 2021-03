Na Islandu se schyluje k mimořádné události. Hrozí lávové fontány i evakuace

Obyvatelé Islandu by se už rádi pořádně vyspali. Po několik týdnů je teď budí neustálé otřesy země. Seizmologové takových malých zemětřesení napočítali už desítky tisíc. Podle nich jde o nebývalou seizmickou událost, která by mohla skončit velkolepou lávovou show.

Ostrov se nachází mezi euroasijskou a severoamerickou tektonickou deskou. Jak se obě desky pomalu posouvají proti sobě rychlostí dva centimetry za rok, dochází na Islandu k opakovaným zemětřesením.

Zdrojem zemětřesení z posledních týdnů je velké těleso roztavené horniny známé jako magma, které se pohybuje zhruba jeden kilometr pod poloostrovem Reykjanes a hledá cestu, jak se dostat na povrch.

"Situace v Grindavíku je právě teď docela nepříjemná. Každý je nevyspalý, protože země se neustále po celý den a celou noc hýbe," popsala obyvatelka města Rannveig Gudmundsdóttir, která učí na místní základní škole.

Nouzový plán: Lidi odplují na lodích

Grindavík leží v jižní části poloostrova Reykjanes a jde o seizmicky a sopečně aktivní místo. Od letošního 24. února tady došlo k více než 40 000 zemětřesení - někdy až o síle 5,7 stupně Richterovy škály. To přesahuje celkový počet zemětřesení zaznamenaných v celém loňském roce.

Počátkem března úřady varovaly před sopečnou erupcí. Zatím neočekávají, že by narušila mezinárodní letecký provoz nebo poškodila kritickou infrastrukturu tak, jak se to stalo v roce 2010 po erupci sopky Eyjafjallajökull. Ta zastavila přibližně 900 000 letů a vyhnala stovky Islanďanů z jejich domovů. Nyní se neočekává, že by erupce na poloostrově chrlila do atmosféry velké množství popela nebo kouře.

Odborníci očekávají, že si láva najde cestu ven trhlinami v zemi. Podle nich se mohou objevit velkolepé lávové fontány, které by mohly tryskat až do výšky 100 metrů.

Už v loňském roce představily úřady pro obyvatele Grindavíku nouzový plán. Pokud erupce uzavře silnice, jednou z možností je posadit místní lidi na lodě, které by odpluly dále do vod severního Atlantiku.