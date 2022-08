Závodní auto či půllitry. Český design chce po slavném Expu 1958 opět ohromit Brusel

Česko se během svého předsednictví EU představí v Bruselu výstavou o designu, tak jak se proměňoval za posledních třicet let. Půjde o jednu z největších kulturních akcí našeho šéfování sedmadvacítce. V bruselském Muzeu designu budou k vidění desítky objektů a instalací od 6. září až do konce roku.

Návštěvníci by neměli čekat "jen" klasický cibulákový porcelán. Česko přiveze do belgické metropole i celosvětově známé počítačové hry, konkrétně Samorost od kreslíře Jakuba Dvorského, kterou si budou moci lidé na několika místech i zahrát. Firma Prusa Research pak postaví do muzea svoji farmu na trojrozměrný tisk a bude po celou dobu výstavy tisknout dílky stavebnice XIO od výtvarníka Tomáše Hovorky, z nichž si budou moci zájemci sestavit objekt podle vlastní fantazie.

Výstava, kterou pořádá Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády a dalšími institucemi, nese název "Design a transformace" a odpovídá tomu i její zaměření. "Na příbězích čtrnácti firem chceme ukázat, jak se měnil český design po roce 1990 a zároveň jak zejména kvůli novým technologiím a materiálům design mění okolí, ve kterém vzniká," řekla Aktuálně.cz a HN kurátorka výstavy Daniela Kramerová.

V Bruselu najdou autoři projektu vstřícné prostředí. Město má pestrý kulturní život, protože se sem - hlavně kvůli nižším nájmům - stěhují umělci z nedaleké Paříže nebo Londýna. Bruselané jsou tak zvyklí, že venku na ulicích i uvnitř institucí se pořád něco děje.

Samotný český design není pro Belgičany úplně neznámý pojem. Zdejší rozvinutá komiksová scéna zná české autory animovaných počítačových her, které patří ke světové špičce. V Bruselu pak před čtyřmi lety proběhla výstava o sto letech českého designu k výročí Expa 1958, jehož se tehdejší Československo úspěšně zúčastnilo.

Ve výlohách obchodů v bruselské čtvrti Ixelles se tehdy objevily ukázky českého designu, ať už kubistický porcelán, botasky nebo hračky, třeba známá oranžová tatrovka pro děti. "Mělo to velký úspěch. Konkrétně na tatrovku se lidé tak dlouho chodili ptát, až jedno hračkářství navázalo kontakt s českým dodavatelem, a už ji prodávají," řekla loni v rozhovoru pro HN Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra v Bruselu, které akci pořádalo.

Na výstavě "Design a transformace", která bude probíhat také v prostorách Pražského domu v Bruselu, budou zastoupeni "obvyklí podezřelí", etablovaní lídři svého oboru, jako jsou výrobci skleněného osvětlení Lasvit nebo nemocničních lůžek Linet.

Stejně tak tu bude několik premiér. Škoda Auto například představí Škodu Vision GT, redesign slavného "sporťáku" Škoda 1100 OHC z roku 1957. Na úpravě pracoval mezinárodní tým několika designérů, vůz by neměl vyjet na dráhu, ale stane se předlohou pro závodní auto do počítačové hry, která nyní vzniká.

Po bruselské části bude mít výstava příští rok pokračování v Česku. Výraznější napojení na Evropu než jen jeho časový rámec předsednictví projekt podle kurátorky nemá. "Výstava ukazuje hlavně to, že navzdory různým politicko-ekonomickým zvratům si země některé své tradiční obory udržela a mnohé české firmy i designéři jsou na světové úrovni," dodala Daniela Kramerová.