Poslanci se neshodli, zda Fico může kandidovat na ústavního soudce

Aktualizováno před 1 hodinou

Pochybnosti ohledně splnění jedné z hlavních podmínek pro kandidaturu slovenského expremiéra Roberta Fica na soudce slovenského ústavního soudu by mohly zkomplikovat připravované hlasování sněmovny. Ta má vybrat kandidáty, z nichž by pak prezident Andrej Kiska zvolil požadovaný počet nových členů vrcholné soudní instituce. Předseda parlamentu Andrej Danko v sobotu večer oznámil, že až do vyjasnění situace kolem Fica nebude možné v parlamentu o kandidátech hlasovat. Volba je zatím naplánována na příští týden a většině současných ústavních soudců končí funkční období v únoru.

Ústavněprávní výbor slovenské sněmovny se v noci na sobotu nedokázal shodnout, zda předseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Fico splňuje, nebo nesplňuje podmínky pro kandidaturu. Podle opozice Ficovi k potřebné 15leté právnické praxi chybí více než rok. "Každý kandidát má právo, aby byl vyslyšen, a příslušný výbor musí rozhodnout, zda splňuje, nebo nesplňuje podmínky. (…) Dokud příslušný výbor nerozhodne v celém rozsahu, nebude možné volit v plénu Národní rady (kandidáty)," uvedl Danko v prohlášení.. Ve 13členném ústavněprávním výboru slovenské sněmovny má koalice těsnou většinu. Jeden ze členů výboru, poslanec za koaliční stranu Most-Híd Peter Kresák, ovšem předem oznámil, že nebude hlasovat, protože se sám uchází o post ústavního soudce. Po ukončení veřejného slyšení kandidátů na ústavní soudce výbor rozhodl, že 39 zájemců o talár podmínky pro kandidaturu splňuje. V případě Fica potřebnou většinu nezískal ani návrh usnesení o tom, že Fico podmínky splnil, ani návrh usnesení, že je nesplnil. Fico je sice docentem práva, dlouhá léta ale působí v politice a má pozastavený výkon advokátní praxe. Pochybnosti o splnění předepsané praxe vznesla opozice již ve středu během Ficova slyšení před výborem. Podle jednoho z opozičních poslanců v pátek odpoledne Fico doručil výboru kopie novinových článků z internetu, že v minulosti také zastupoval rodiče oběti násilného trestného činu. S Ficem si zaplaval v Dunaji. Kdo je kandidát na slovenského prezidenta Šefčovič? číst článek Ministerstvo spravedlnosti ovšem potvrdilo, že zmiňované zastupování nevyžaduje právnické vzdělání. Podle dřívějšího usnesení slovenské sněmovny se do právnické praxe započítává povolání, pro jehož výkon je vzdělání v oblasti práva vyžadováno. Pat ohledně hlasování o Ficovi by mohla vyřešit Kresákova rezignace na členství ve zmiňovaném výboru. Tuto možnost připustil i samotný Kresák, kterého předseda sněmovny Danko kritizoval za neplnění povinností ve výboru a nepřímo ho vybídl vzdát se členství v něm. "Pokud je moje členství v tomto výboru problém pro jeho další plynulou činnost v souvislosti s jeho očekávanými rozhodnutími, nemám problém se tohoto členství vzdát," citovala média Kresáka. Funkční období soudcům končí už příští měsíc V únoru skončí funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců slovenského ústavního soudu. Sněmovna by podle ústavy měla hlavě státu poskytnout dvojnásobný počet kandidátů, než je volných míst ústavních soudců. To znamená, že parlament bude volit 18 kandidátů. Slovenský list Denník N tento týden napsal, že Kiska odmítl možnost, že by Fica jmenoval ústavním soudcem. Prezidentská kancelář tuto informaci nepotvrdila. Slovenská média již spekulovala, že koalice by ve snaze protlačit Fica na funkci ústavního soudce mohla přistoupit k obstrukci tak, aby nové soudce vybíral až nový prezident. Ten vzejde z březnových přímých voleb, ve kterých je za jednoho z favoritů považován stávající místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, jemuž prezidentskou kandidaturu nabídl Fico.